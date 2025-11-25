Perugia-Monza ghiotto anticipo al Pala Barton

PERUGIA - Domani, mercoledì 26 novembre, Pala Barton Energy alle 20.30 Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza si sfideranno per la 1a giornata di ritorno. Anticipo reso necessario per consentire ai Black Devils di giocare il Mondiale per Club 2025 in programma durante il mese di dicembre in Brasile. Il match fra gli uomini di Lorenzetti e quelli di Eccheli sarà trasmesso live streaming in esclusiva su VBTV.

Obiettivi differenti, ma una grande fame di punti accomuna entrambe le squadre. La Sir, che ha già giocato una partita in più rispetto alle rivali dirette, condivide la testa della classifica con Verona a 17 punti, ma viene da due sconfitte consecutive (in casa con Verona e sul campo di Trento), evento rarissimo per i campioni d’Europa in carica. Più delicata la situazione del gruppo lombardo, che ha racimolato 1 solo punto nelle ultime quattro giornate ed è al momento penultimo in classifica a – 2 dalla decima posizione, con appena tre lunghezze di vantaggio su Grottazzolina.

Si tratta del faccia a faccia n. 43, con i perugini ampiamente in vantaggio nel bilancio dei precedenti grazie a 34 vittorie a 8. L’ultimo successo dei bianconeri è fresco, risale al 1° turno del torneo in corso, il 3-1 corsaro all’OpiquadArena. Da ricordare anche delle sfide dall’elevato peso specifico come la serie di Finale Scudetto 2023/24 e i Quarti della Champions League 2025. Duelli spettacolari che premiarono Perugia. Cinque gli ex in campo: da una parte Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Oleh Plotnytskyi (2 ace ai 400 in SuperLega), dall’altra Jan Zimmermann e Thomas Beretta. Tra i padroni di casa Wassim Ben Tara è a 2 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 2 ace dai 100 in SuperLega, Agustin Loser è a 4 punti dai 1.000 in Italia, Roberto Russo è a 16 punti dai 1.500 in carriera e a 5 punti dai 1.000 in SuperLega. Sul fronte brianzolo, invece, Krisztian Padar è a 7 punti dai 100 stagionali nella Regular Season.

PRECEDENTI: 42 (8 successi Vero Volley Monza, 34 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Marco Gaggini a Monza nel 2021/22, 2023/24, 2024/25; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21

Martin Atanasov (Vero Volley Monza)- « Contro Perugia sarà una partita difficile: affronteremo un lungo viaggio e ci scontreremo con uno dei migliori team in Italia. Dobbiamo dare il meglio di noi, provando a conquistare punti. Dopo le recenti sconfitte stiamo continuando a lavorare duramente. Cerchiamo di migliorare in ogni allenamento, rimanendo fiduciosi nelle nostre potenzialità ».

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza Arbitri: Serafin Denis, Caretti Stefano