Piacenza soffre due set poi doma Monza

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che non ha mai dato l’impressione di poter lasciare punti agli avversari nonostante Monza nei primi due parziali abbia lottato fino all’ultimo scambio. E nel secondo set si è trovata avanti anche di quattro lunghezze. Ma questa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha mostrato i muscoli oltre ad una tranquillità perfetta nei momenti di difficoltà della partita.

Partita super per Efe Mandiraci, premiato MVP, che ha chiuso con 22 punti a referto, un 71% in attacco, due block in vincenti, tre ace e un 80% in ricezione. In doppia cifra anche Bovolenta con 11 punti.

Monza parte con Zimmermann e Martilla in diagonale, Larizza e Beretta al centro, Atanasov e Rohrs alla banda, Scanferla è il libero. Piacenza risponde con Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero.

Parte forte Monza (3-0) che schiera il finlandese Martilla opposto al palleggiatore Zimmermann mentre in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la coppia di posto 4 è formata da Mandiraci e Gutierrez. Impiega qualche scambio la formazione biancorossa a trovare la misura, è parità a quota otto con il muro di Galassi e sorpasso con Mandiraci. Il bandolo della matassa è ora in mano alla truppa di Boninfante ma Monza resta lì ad una o massimo due lunghezze, i padroni di casa trovano la parità a quota diciotto al termine di una lunga azione. Monza torna avanti (22-21), Mandiraci pareggia subito i conti, il primo set point è di Piacenza con lo schiacciatore turco (86% in attacco), parziale chiuso con l’attacco in rete monzese.

Due muri consecutivi sugli attacchi di Bovolenta e un errore in attacco di Mandiraci fanno volare Monza (7-3) con Boninfante a chiamare time out, al rientro tre punti consecutivi biancorossi per il meno uno (7-6). Allunga nuovamente Monza (11-8), ace di Simon per il 13-12, Monza difende tre schiacciate consecutive di Mandiraci e segna punto e lo scambio dopo mura Gutierrez (17-14). Primo tempo di Simon, ace dello stesso centrale biancorosso (20-19) con Eccheli a chiamare tempo, la parità arriva a quota ventuno con Mandiraci che poco dopo con un ace porta avanti i suoi (22-23). Il muro di Bovolenta porta due set point a Piacenza (22-24), il primo è annullato, la battuta lunga di Martilla consegna il set ai biancorossi.

Si gioca punto a punto fin dai primi scambi, il muro di Porro vale due lunghezze di vantaggio (9-11), la battuta di Simon crea problemi alla ricezione monzese (11-14) con Eccheli a chiamare tempo. E alla ripresa del gioco ace di Simon per il più quattro (11-15), viaggia Piacenza, primo tempo di Galassi e nello scambio dopo è vincente a muro (12-18), muro di Gutierrez (14-20). Monza è all’angolo, il muro di Mandiraci consegna ai suoi otto match ball (16-24), Piacenza chiude alla seconda occasione.

I protagonisti-

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- «Per due set abbiamo giocato alla pari con Piacenza fino alla fine, poi loro hanno alzato il livello a differenza nostra. Dopo due set così è difficile poi mantenere la concentrazione nel terzo. In generale hanno battuto meglio di noi. Adesso testa a mercoledì: vogliamo cercare di vincere contro Civitanova ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, sono soddisfatto per come è stata gestita la gara, siamo andati in difficoltà in un paio di occasione nel secondo set ma i ragazzi sono stati bravi a restare calmi e ritrovare il gioco. Tre vittorie consecutive ci fanno capire che siamo sulla strada giusta, uscire dalle difficoltà come abbiamo fatto in questa gara fa capire che la squadra sta maturando e trovando i giusti equilibri ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (23-25, 23-25, 17-25) –

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Atanasov 10, Mosca 6, Marttila 11, Rohrs 9, Beretta 6, Pisoni (L), Velichkov 0, Scanferla (L), Larizza 0, Padar 0. N.E. Frascio, Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 2, Mandiraci 22, Galassi 6, Bovolenta 11, Gutierrez 5, Simon 9, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Comparoni 0, Travica 0, Andringa 0. N.E. Bergmann, Seddik. All. Boninfante.

ARBITRI: Lot, Cavalieri, Russo.

Durata set: 26′, 28′, 22′; tot: 76′.

MVP: Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori : 2112