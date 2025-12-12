Tuttosport.com
Volley Mercato: Verona ha ingaggiato  Aleksandar Nedeljkovic

Il ventottenne centrale serbo, proviene dall'Olympiacos Pireo. Ha già giocato due stagioni, dal 2023 al 2025 a Cisterna. Colma il vuoto, nel ruolo, lasciato dal forfait di Zingel
1 min
Adi LamiRana
Volley Mercato: Verona ha ingaggiato  Aleksandar Nedeljkovic

VERONA- La Rana Verona ha ufficializzato oggi l’ingaggio del giocatore serbo Aleksandar Nedeljković.

LA CARRIERA-

Nato a Vranje il 27 ottobre 1997, Aleksandar Nedeljković, ruolo centrale, 205 centimetri di altezza, ha già militato due anni nel massimo campionato italiano indossando la maglia di Cisterna (stagioni 2023-2025), dalla stagione 2025-2026 è stato un giocatore dell’Olympiacos in Grecia. Nedeljković vestirà la maglia numero 29 di Rana Verona. 

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Siamo felici di accogliere nel gruppo un giocatore che completa un reparto che ha chiaramente sofferto un po’ in questi primi mesi di campionato, complice l’inaspettato stop di Zingel. Nedeljković è un giocatore maturo, che saprà integrarsi con rapidità in un gruppo solido che necessita di un aiuto efficace nella fase difensiva. Siamo certi che il nazionale serbo saprà dare il suo sostegno mettendosi a disposizione dello staff tecnico per alzare il livello tecnico e proseguire con efficacia il nostro cammino stagionale ». 

SuperLega

