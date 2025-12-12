Volley Mercato: Verona ha ingaggiato  Aleksandar Nedeljkovic

LA CARRIERA-

Nato a Vranje il 27 ottobre 1997, Aleksandar Nedeljković, ruolo centrale, 205 centimetri di altezza, ha già militato due anni nel massimo campionato italiano indossando la maglia di Cisterna (stagioni 2023-2025), dalla stagione 2025-2026 è stato un giocatore dell’Olympiacos in Grecia. Nedeljković vestirà la maglia numero 29 di Rana Verona.

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Siamo felici di accogliere nel gruppo un giocatore che completa un reparto che ha chiaramente sofferto un po’ in questi primi mesi di campionato, complice l’inaspettato stop di Zingel. Nedeljković è un giocatore maturo, che saprà integrarsi con rapidità in un gruppo solido che necessita di un aiuto efficace nella fase difensiva. Siamo certi che il nazionale serbo saprà dare il suo sostegno mettendosi a disposizione dello staff tecnico per alzare il livello tecnico e proseguire con efficacia il nostro cammino stagionale ».