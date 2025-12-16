Robertlandy Simon operato in Finlandia 

PIACENZA-Robertlandy Simon si è sottoposto oggi, in Finlandia ad un intervento chirurgico di sutura muscolo-tendinea della lesione della gamba destra affinché il giocatore possa tornare in campo nelle sue migliori condizioni. Il giocatore è stato accompagnato dal fisioterapista della sua società, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, Riccardo Anfosso.
L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku dal professor Lasse Lempainen, specialista e luminare in Chirurgia Ortopedica già collaboratore di molti Club sportivi internazionali.
Il giocatore rientrerà in Italia nella giornata di domani dove a Piacenza inizierà il suo percorso di riabilitazione seguito dallo staff medico della società biancorossa.
Robertlandy Simon si era infortunato nel corso della rifinitura prima della partita di campionato con Sonepar Padova.
Lo staff medico della Società valuterà giornalmente la situazione e i tempi di recupero.
Le parole del direttore sportivo Ninni De Nicolo
« Dopo gli opportuni accertamenti specialistici si è deciso, in comune accordo con il giocatore, di ricorrere all’intervento chirurgico. L’assenza di Simon rappresenta per noi una perdita importante, ma, la priorità assoluta è la salute dell’atleta. A Robertlandy va il nostro augurio di tornare in campo il prima possibile per darci una mano ».