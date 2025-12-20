La maratona del PalaBanca è di Verona

La squadra di Coach Soli sblocca la gara in rimonta, Piacenza pareggia, gli scaligeri tornano avanti, prima che un quarto parziale combattuto mandi la sfida al quinto, dove gli scaligeri trovano il colpo decisivo per strappare il successo. Sugli scudi Keita, autore di 31 punti che gli sono valsi la nomina di MVP. Ora Verona è attesa dal Boxing Day del 26 dicembre contro Grottazzolina.



Nel sestetto di partenza Coach Soli conferma la diagonale principale composta da Christenson e Darlan, con capitan Mozic e Keita in banda e la coppia Cortesia-Vitelli al centro. Esordio per Staforini nel ruolo di libero.



Si comincia con la palla morbida di Keita nei tre metri, a cui risponde Gutierrez, murato subito dopo da Darlan per l’1-2. L’iniziale equilibrio prova a spezzarlo Mozic con una parallela stretta (4-5). I padroni di casa invertono il trend e con l’ace di Comparoni provano ad allungare (13-11). Per il recupero gli scaligeri si affidano a Darlan, a segno sia da posto due che dai nove metri (17-16). Anche Keita spara forte, trovando prima il mani out e poi il pertugio vincente. Mozic sfrutta una palla vagante e di seconda intenzione la mette a terra per il sorpasso (19-20). Piacenza torna sopra col muro di Galassi, poi Bovolenta timbra il 23-21. Keita annulla due set point avversari, Nedeljkovic fa altrettanto, poi il monster block di Mozic chiude la frazione a favore degli ospiti sul 26-28.



Verona apre il secondo set, poi Galassi fa danni al servizio, portando i suoi sul 3-1. La gara torna in equilibrio con i colpi di Mozic, seguiti dal colpo a sorpresa di Christenson per il 5-7. Il muro di Galassi vale la nuova parità sull’8-8, poi Gutierrez incrocia e Piacenza riprende le redini (13-11). Il cubano colpisce anche con la pipe e mantiene i due di vantaggio sul 17-15. Nedeljkovic accorcia, ma Comparoni sfrutta una ricezione imprecisa e manda i suoi avanti di tre (21-18). Il numero 29 si fa valere anche a muro e tiene a galla Verona, che però subisce l’ace di Gutierrez che chiude il parziale e pareggia la sfida (25-20).



In avvio di terzo, Sani timbra col mani out, poi Christenson si impone a muro, dando così slancio ai suoi (1-4). Verona mantiene un discreto vantaggio, incrementato dalla diagonale di Keita del 5-9. Anche Mozic spara forte da posto quattro e aumenta il divario (8-13). Verona resta padrona del campo in questa fase e con la parallela di Sani allunga ulteriormente (9-16). Con gli ace di Comparoni, i locali si rifanno sotto, ma Christenson, assistito dalla fortuna, va a segno in battuta, poi Vitelli trasforma un gran primo tempo (13-19). Nedljakovic sbarra la strada a Galassi, colpisce anche in attacco per il set point e stampa anche il muro che mette il sigillo sul set (17-25).



Apre il quarto Mandiraci, Leon trova il varco in parallela, poi è ancora il turco a colpire per il 5-3. Verona resta aggrappata al punteggio con i colpi di Mozic e Keita, che rimette i suoi a meno uno (6-5). I biancorossi provano di nuovo di scappare con Mandiraci, ma la squadra di Soli resta in scia, chiudendo un lungo rally con Keita (10-8). Gli scaligeri ritrovano il pari con il muro di Vitelli (14-14). Si gioca punto a punto, con Keita che risponde a Galassi (17-17). Galassi centra l’ace e torna sopra (19-18). Verona, però, non demorde e con il muro di Christenson inverte ancora (19-20). Anche Piacenza ne stampa due di fila e rimette la faccia avanti. Comparoni va a segno e tiene Piacenza sopra (23-22). Verona insiste e con il colpo di Keita sorpassa per il 24-25. Ai vantaggi è un botta e risposta continuo e alla fine è Piacenza a spuntarla, mandando il match al tie-break (30-28).



Verona parte meglio nel quinto, con la diagonale potente di Keita per l’1-2. Nedeljkovic sfrutta al meglio due suggerimenti in posto tre, poi Verona mantiene il vantaggio dopo un’infrazione a rete (5-6). Un lungo scambio rimette tutto in parità sul 7-7. Al cambio campo gli scaligeri sono avanti, poi con la pipe di Keita si portano sull’8-10. Gutierrez va di potenza al servizio e ritrova il pari (11-11). Verona ritrova il vantaggio e Mozic firma il match point, con Keita che mette il sigillo in pipe (12-15).

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci è mancata un po’ di quella continuità che stiamo cercando giorno dopo giorno ma direi che questo tie break è andato meglio rispetto a quello perso con Trento. E’ stata una settimana un po’ tribolata, con tanti piccoli problemi e sono sincero non mi aspettavo una partita giocata a così buon livello dai ragazzi. Vuol dire che nonostante i problemi abbiamo lavorato bene, dobbiamo migliorare in alcune cose tipo giocare meglio con la palla staccata da rete ma siamo sulla strada giusta. Primo set? Si abbiamo perso alcune occasioni per chiuderlo ma nel quarto siamo stati bravi ad annullare diverse palle match ai nostri avversari ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-RANA VERONA 2–3 (26-28; 25-20; 17-25; 30-28; 12-15)



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 2, Bovolenta 10, Mandiraci 14, Gutierrez 19, Galassi 15, Comparoni 10, Pace (L), Travica, Leon 6, Bergmann 1, Andringa, Seddik, Loreto (L). All. Boninfante

RANA VERONA: Christenson, Darlan 4, Mozic 13, Keita 31, Cortesia, Vitelli 8, Staforini (L), Planinsic, Gironi, Sani 7, Glatz, Nedeljkovic 8, Valbusa, Bonisoli (L). All. Soli

ARBITRI: Zavater, Pozzato

Durata set: 32’; 24’; 23’; 34’; 19’; totale: 132’

MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori 2359