Mercoledì chiude la Regular Season

Con la vittoria della prima fase già conquistata da Perugia, che ha già la certezza di partecipare alla CEV Champions League 2027 e di sfidare nel primo turno dei Play Off Monza, aritmeticamente ottava, è ufficiale anche il secondo posto di Verona, che se la vedrà ai Play Off con Milano, settima. Certa anche la sesta piazza di Civitanova, che nei Quarti incrocerà una rivale tra Trento, Modena o Piacenza, strette in un fazzoletto di 2 punti per contendersi terzo, quarto e quinto posto finale.



Mercoledì, alle 20.30, occhi puntati sul big match in diretta Rai Sport tra Valsa Group Modena, che cerca una vittoria per superare Trento al terzo posto, e Rana Verona, già certa della seconda posizione, ma intenzionata a riscattare la sconfitta interna con Perugia e desiderosa di avvicinarsi nel migliore dei modi alla Supercoppa. Tra i match di cartello figurano anche le dirette DAZN: Sonepar Padova accoglie Gas Sales Bluenergy Piacenza nella speranza di tenere alle spalle Cisterna e Cuneo, mentre gli ospiti vogliono dare tutto in cerca di un sorpasso last minute ai danni di Trento e Modena. Allianz Milano deve cancellare l’onta della sconfitta nel derby e vuole farlo in casa contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che domenica ha mosso la classifica prendendo un punto interno al tie-break. Gli altri tre incontri sono tutti in diretta esclusiva VBTV. Cucine Lube Civitanova ospita Vero Volley Monza con l’intenzione di prepararsi al meglio per la Final Four di Del Monte® Supercoppa. Stesso proposito in casa per Sir Susa Scai Perugia contro una già retrocessa Yuasa Battery Grottazzolina. Per l’Itas Trentino l’ultima gara della stagione regolare vale molto. Oltre all’importanza del rodaggio di avvicinamento alla Supercoppa, un successo da tre punti contro Cisterna Volley significherebbe per i dolomitici blindare la terza posizione della graduatoria. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Valsa Group Modena - Rana Verona

PRECEDENTI: 51 (38 successi Valsa Group Modena, 13 successi Rana Verona)

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Micah Christenson a Modena nel 2018/19, 2019/20, 2020/21 - Allenatori: Alberto Giuliani a Verona nel 2007/08, 2008/09; Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Dobbiamo pensare solo a noi stessi e non alle dirette concorrenti, vogliamo vincere sia per la classifica che per farci trovare pronti in vista dei Play Off. Con Verona mi aspetto una gara molto combattuta, affrontiamo un avversario che vorrà fare bene e scaldare i motori in vista della Supercoppa. Dovremo essere bravi a mettere pressione con la nostra battuta ed essere poi lucidi in fase di side-out, servirà sicuramente una grande prestazione ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ricordiamo la gara di andata, forse la sconfitta più importante della nostra stagione, che però ci ha dato l'opportunità di lavorare su noi stessi e ci ha permesso di alzare il nostro livello. Andiamo ad affrontare una delle squadre che ha nel fondamentale della battuta un'eccellenza, con numeri superiori ai nostri. Abbiamo visto quello che sono riusciti a fare anche contro le altre grandi. Ci aspetta una partita complicata, perché fanno del pubblico la loro grande forza, ma una bella sfida perché giocare al PalaPanini è qualcosa di speciale, c'è un ambiente trascinato soprattutto dall'entusiasmo dato dai grandi risultati che stanno ottenendo. È un bel banco di prova e non vediamo di andare là con quella serenità del secondo posto blindato che credo sia un valore da ricordare ».

Sonepar Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Confronto n. 18 tra Sonepar Padova e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i patavini che solo in due occasioni sono riusciti a fermare gli emiliani e all’andata hanno perso in tre set lontano dal pubblico amico. Reduci dalla vittoria al tie-break a Cuneo, i giocatori veneti vogliono chiudere al nono posto la prima fase, mentre Gas Sales, che domenica ha accresciuto l’autostima con un 3-1 su Trento, nonostante un organico in emergenza, è quinta a -1 da Trento e Modena, con speranze di migliorare la propria posizione. Oltre a muovere la classifica, la squadra di Dante Boninfante deve sperare in un mercoledì negativo per l’accoppiata che la precede: in caso di arrivo a pari punti con una tra Modena o Trento o con entrambe, Piacenza non riuscirebbe nel sorpasso a causa di un numero di vittorie minore rispetto alle rivali. Un ex per parte nei roster, Alberto Polo (per lui gara n. 200 in SuperLega) e Dragan Travica. Quest’ultimo nel fine settimana è addirittura entrato da centrale per sopperire alle assenze. Da una parte Mattia Orioli è a 13 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari e Tim Held è a 10 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera. Tra gli ospiti, nel giorno della gara n. 100 di Alessandro Bovolenta (a 6 punti dai 500 in SuperLega), Ramazan Efe Mandiraci è a 7 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e a 11 attacchi vincenti dai 500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 17 (2 successi Sonepar Padova, 15 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Alberto Polo a Piacenza nel 2020/21; Dragan Travica a Padova nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Tommaso Stefani (Sonepar Padova)-« La partita di Cuneo ha rappresentato sicuramente un momento di rivalsa. A Monza eravamo andati con un obiettivo preciso, ma probabilmente per la pressione e per alcuni acciacchi fisici non siamo riusciti a esprimere una buona prestazione. Ripartire da una gara come quella di Cuneo, con quell’atteggiamento, quella grinta e con il risultato finale che abbiamo ottenuto, è stato senza dubbio un segnale importante. Con Piacenza il focus dovrà essere prima di tutto quello di portare in campo lo stesso atteggiamento. Per me è l’aspetto principale, perché rappresenta almeno metà del lavoro. Poi dovremo esprimere il nostro miglior gioco possibile: contro una squadra del genere è indispensabile. Vogliamo anche regalare un ultimo bello spettacolo ai nostri tifosi, davanti al nostro pubblico, e chiudere al meglio in casa la Regular Season ».Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Padova è la città dove ho iniziato a giocare a pallavolo appena tredicenne, tornare là dopo diversi anni sarà molto emozionante, rivedrò tanti amici. Padova è una società a cui sono molto legato ed è una squadra con una filosofia di gioco moderna, fatta di un vero gioco di squadra frutto di molto lavoro in palestra. Non ha più nulla da chiedere in questa Regular Season se non chiuderla nel migliore dei modi facendo risultato davanti al loro pubblico, noi dobbiamo vincere per cercare e sperare di migliorare la nostra posizione in classifica, sarà una partita tosta e bella ».

Allianz Milano - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Seconda sfida in SuperLega tra le società Allianz Milano e MA Acqua S.Bernardo Cuneo dopo il successo esterno per 3-1 dei meneghini nel girone di andata. La squadra di casa, che vuole rifarsi dopo lo stop in quattro set nel derby lombardo a Monza, è già certa del settimo posto con serie dei Quarti di Finale nei Play Off Scudetto al meglio dei cinque faccia a faccia contro Verona, seconda forza della classifica. Gli ospiti competeranno nei Play Off 5° Posto, ma vogliono migliorare il proprio ranking in prospettiva degli abbinamenti nel tabellone della corsa a un posto in Challenge Cup. Cuneo ha sprecato una ghiotta occasione di scavalcare Cisterna perdendo il tie-break in casa con Padova. L’unico ex in campo è il libero Damiano Catania, nel 2020/21 tesserato con la MA Acqua S.Bernardo. Da una parte Tommaso Ichino è a 6 punti dai 500 in carriera e a 15 punti dai 500 nelle stagioni regolari, mentre Edoardo Caneschi è a 4 muri dai 400 in SuperLega, dall’altra Nathan Feral è a 18 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Lorenzo Codarin cerca il muro n. 600 in carriera e Riccardo Copelli ha nel mirino il 10° ace nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Allianz Milano)

EX: Damiano Catania a Cuneo nel 2020/21

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « Mercoledì abbiamo subito un’altra partita simile a quella di domenica contro Monza. Sono sfide che ormai non contano più per la classifica, ma che Milano deve affrontare per far vedere quello che vale. Ce lo siamo detti in faccia in spogliatoio. Dall’ultima sconfitta dobbiamo avere la carica per stare meglio in campo. Cuneo è una bella squadra, che gioca tutti i palloni. Difendono tanto e toccano tutti gli attacchi con il muro. Hanno ottimi attaccanti e un palleggiatore come Baranowicz che è fortissimo con la palla in mano. Saremo in casa nostra e dobbiamo affrontare la partita con una testa diversa dal derby contro Monza ».

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra tosta, che sa giocare molto bene a pallavolo. Durante l'anno ha espresso un ottimo livello di gioco riuscendo a mettere in difficoltà le big. Noi arriviamo a Milano con l'intenzione di divertirci e provare a vincere perché giochiamo per quello. Non abbiamo nulla da perdere quindi entreremo in campo senza pensieri e senza pressioni. L'obiettivo principale sarà quello di uscire dal campo a testa alta sapendo di aver dato tutto e fatto il massimo ».

Cucine Lube Civitanova - Vero Volley Monza

Dopo tante sfide sofferte negli ultimi anni, l’incrocio n. 34 tra Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza è un match propedeutico ai prossimi impegni dei due Club. I padroni di casa, che sabato scenderanno in campo a Trieste per la Semifinale di Del Monte® Supercoppa contro Verona, hanno battuto 23 volte i brianzoli, incassando 10 sconfitte, e vogliono riscattare lo stop in quattro set dell’andata. Il team lombardo, ottavo in classifica, sa già che ai Play Off dovrà vedersela con i campioni continentali e iridati di Perugia, ma la vittoria meritata nel derby contro Milano e i 13 punti nelle ultime cinque giornate hanno infuso fiducia agli uomini di Massimo Eccheli. Il collettivo di Giampaolo Medei, invece, chiuderà la stagione regolare al sesto posto e al via dei Quarti di Finale della corsa Scudetto sfiderà una rivale tra Trento, Modena e Piacenza, in base ai risultati dell’ultimo turno. Tanti ex tra Lube e Vero Volley: da una parte Eric Loeppky e Santiago Orduna, dall’altra Jacopo Larizza. Francesco Oleni, secondo allenatore cuciniero, ha fatto parte per un triennio dello staff brianzolo. Tra i padroni di casa Alex Nikolov è a 18 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega, tra gli ospiti Leandro Mosca cerca il suo muro n. 200 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 33 (23 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Vero Volley Monza)

EX: Eric Loeppky a Monza nel 2023/24; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24 - Allenatori: Francesco Oleni a Monza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24

Pablo Kukartsev (Cucine Lube Civitanova)-« La gara con Monza sarà una sfida dura come tutte quelle che abbiamo affrontato in stagione. Non conterà per la classifica, ma sarà un passaggio chiave per arrivare alla Final Four di Del Monte® Supercoppa al top della forma. Vogliamo chiudere la prima fase con una bella performance nella nostra casa, davanti ai nostri tifosi! ».

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- « Vogliamo prepararci bene per i Play Off e questa partita può esserci utile in tal senso. Contro Civitanova, in un match di sicuro molto difficile, proveremo a migliorare ulteriormente il nostro livello di gioco. Stiamo scendendo in campo liberi di testa, sentiamo meno la pressione e questo ci aiuta. Civitanova sicuramente vorrà rifarsi dopo aver perso all'andata contro di noi, spingeranno tanto per metterci in difficoltà. Sarà una battaglia e speriamo di uscirne vittoriosi ».

Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina

Testa-coda di fine Regular Season al Pala Barton Energy. Sir Susa Scai Perugia, vincitrice della prima fase e già in possesso del pass per la prossima CEV Champions League, ospita Yuasa Battery Grottazzolina, che invece è alle prese con l’ultima trasferta nella massima serie, prima di tornare in Serie A2, dopo un biennio ricco di emozioni. La seconda stagione in SuperLega ha riservato poche gioie e molti dolori per i marchigiani, come testimonia il via vai in infermeria che ha privato a lungo il gruppo di atleti chiave. I Block Devils vogliono prepararsi bene alla Semifinale di Del Monte® Supercoppa contro Trento; gli ospiti, che ritrovano Gabrijel Cvanciger da rivale, intendono salutare l’élite della pallavolo con una partita all’altezza. Dopo tre sconfitte in altrettante partite contro i bianconeri, una performance di spessore in Umbria avrebbe un sapore particolare per la Yuasa. Da una parte Wassim Ben Tara è a 21 attacchi vincenti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e Sebastian Solé è a 3 punti dai 2.000 nelle stagioni regolari e a 5 attacchi vincenti dai 2.000 in SuperLega, traguardo che dista 20 attacchi vincenti per Oleh Plotnytskyi. Tra gli ospiti Michele Fedrizzi è a 26 punti dai 3.500 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Gabrijel Cvanciger a Grottazzolina nel 2024/25

Marco Gaggini (Sir Susa Scai Perugia)-« Noi ci arriviamo col morale alto, dato l’ultimo periodo, sia per il percorso in campionato sia in Champions League e con voglia di far bene per la competizione che arriva in questo week-end, quindi carichi a mille! Da questo punto di vista, quello con Grottazzolina è un match che sicuramente aiuta perché noi ormai siamo abituati a giocare ogni tre, quattro giorni, quindi mantenere questo livello ci serve perché non possiamo allenarci tanto e usiamo le partite come allenamento per entrare in ritmo. All'andata in casa loro, avevano dato tutto dal primo punto e mi aspetto che anche qui a Perugia vorranno giocarsela fino alla fine ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Arriviamo a questo match un po' come abbiamo affrontato un'intera stagione, ovvero in emergenza, ma ormai siamo abituati e dunque affronteremo anche quest'ultima sfida con lo spirito delle altre, e cioè cercando di mettere in campo la pallavolo migliore che possiamo attualmente. Purtroppo non ce la potremo godere come avremmo voluto, ad inizio stagione speravamo di arrivarci con tutt'altro spirito ma il verdetto del campo per noi è stato amaro ed è giusto accettarlo. In ogni caso non c'è posto migliore per salutare la Superlega se non al cospetto di chi ha vinto tutto e con davanti un maestro della pallavolo come Angelo Lorenzetti ».

Itas Trentino - Cisterna Volley

Ultima fatica prima della Del Monte® Supercoppa per l’Itas Trentino, che si accinge a ospitare Cisterna Volley alla BTS Arena. I pontini non hanno mai espugnato la tana dei dolomitici, mentre hanno vinto un solo scontro diretto dei dieci giocati. La squadra gialloblù ha fatto della resilienza la propria forza nella stagione in corso, dovendo far fronte alla lunga assenza di Daniele Lavia (20 punti dai 3.000 in carriera) e ora all’indisponibilità di Alessandro Michieletto. Ai trentini, terzi in classifica, serve una vittoria interna da tre punti per la certezza di difendere il terzo posto dall’assalto di Modena, che ha gli stessi punti, uguale numero di vittorie ma un minor quoziente set, e Piacenza, che ha una lunghezza di ritardo. I pontini, già salvi e in lizza per il miglior piazzamento possibile nel ranking dei Play Off 5° Posto, possono giocare senza pressioni, come hanno mostrato domenica sul proprio taraflex portando al tie-break la Lube. Da monitorare le condizioni di Alessandro Fanizza, uscito per infortunio nell’ultimo match. In campo due ex da una parte, Theo Faure (7 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e 8 attacchi vincenti dai 300 stagionali), e Jordi Ramon (15 punti dai 300 stagionali), uno dall’altra, Daniele Mazzone (5 muri ai 600 nelle stagioni regolari). Tra gli ospiti Tommaso Barotto, reduce da una prova eccellente, è a 22 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 10 (9 successi Itas Trentino, 1 successo Cisterna Volley)

EX: Theo Faure a Cisterna nel 2023/24, 2024/25; Jordi Ramon a Cisterna nel 2023/24, 2024/25; Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Quella contro Cisterna è una partita fondamentale per il nostro futuro. Vogliamo e dobbiamo difendere il terzo posto in classifica e per farlo ci servirà una vittoria al massimo in quattro set, che proveremo ad ottenere anche sfruttando l'apporto del fattore campo ed il supporto del nostro pubblico ».

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)-« Dopo il tie-break di domenica, ci siamo ritrovati stamattina per allenarci, e poi siamo partiti per Trento. Ci attende questo impegno a cui teniamo, contro un avversario di grandissimo valore. L’obiettivo è di giocare la nostra pallavolo a braccio libero, come fatto dal terzo set in poi contro Civitanova: con lo spirito e la compattezza messi in mostra domenica scorsa nel terzo e quarto parziale, possiamo fare una grande prestazione. Sicuramente Trento avrà grandi motivazioni perché si gioca il terzo posto, sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo onorare quest’ultima gara di Regular Season ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11ª GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena - Rana Verona Arbitri: Curto Giuseppe, Pozzato Andrea

Sonepar Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Verrascina Antonella, Canessa Maurizio Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Allianz Milano - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Zanussi Umberto, Papadopol Veronica Mioara

Cucine Lube Civitanova - Vero Volley Monza Arbitri: Brancati Rocco, Vagni Ilaria



Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Giglio Anthony, Cerra Alessandro



Itas Trentino - Cisterna Volley Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Scotti Paolo

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 55 (21G 19V 2P), Rana Verona 48 (21G 17V 4P), Itas Trentino 44 (21G 15V 6P), Valsa Group Modena 44 (21G 15V 6P),Gas Sales Bluenergy Piacenza 43 (21G 13V 8P), Cucine Lube Civitanova 37 (21G 12V 9P), Allianz Milano 29 (21G 10V 11P), Vero Volley Monza 25 (21G 8V 13P), Sonepar Padova 17 (21G 7V 14P), Cisterna Volley 15 (21G 5V 16P), MA Acqua S.Bernardo Cuneo 15 (21G 4V 17P), Yuasa Battery Grottazzolina 6 (21G 1V 20P)