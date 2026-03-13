L'MVP di febbraio è Aleksandar Nikolov 

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Aleksandar Nikolov è stato nominato, grazie a grandi prestzioni e titolo di top scorer della Regular Season di SuperLega Credem Banca, l' MVP del mese di febbraio nel quale lo schiacciatore classe 2004 in forza alla Cucine Lube Civitanova, è stato la vera e propria stella del campionato.

Con due nomination come MVP, al termine delle gare vinte dai cucinieri contro Rana Verona e contro Cisterna Volley, il martello bulgaro si è aggiudicato il premio come Credem Banca MVP del mese di febbraio. Per la seconda volta in questa stagione, Nikolov riceve un riconoscimento di così alto prestigio: lo schiacciatore classe 2004, infatti, aveva ricevuto anche il premio come Credem Banca MVP del mese di ottobre. Nel mese Nikolov ha racimolato la bellezza di 92 punti, frutto di 81 attacchi vincenti, 5 ace e 6 block. Considerando tutta la Regular Season, invece, sono 450 i punti totalizzati dallo schiacciatore di Civitanova, cifra che gli ha permesso di laurearsi top scorer della stagione regolare di SuperLega Credem Banca.

Il premio ad Aleksandar Nikolov verrà consegnato domenica 15 febbraio, pochi istanti prima di Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino, match valido per Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca. La serie, al momento, vede i marchigiani avanti: in Gara 1 Nikolov si era reso protagonista di una prova da applausi, impreziosita dai 26 punti realizzati.

Le parole di Aleksandar Nikolov

« Non posso che essere felice di ricevere la targa di MVP del mese di febbraio! Quando il proprio lavoro porta frutti sul campo e riconoscimenti prestigiosi come questo significa che è stato svolto in maniera adeguata e con impegno costante. Il premio è un attestato di quello che sono riuscito a fare io e di quello che ha fatto la squadra, la testimonianza che siamo in crescita. Il best player di un match appartiene al team che vince e ottiene risultati importanti. La Lube è una grande squadra ».