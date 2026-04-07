Play Off 5° Posto: primo match ball per Monza, Milano e Modena

ROMA -Fra mercoledì e giovedì va in scena Gara 2 dei quarti di finale dei Pay Off 5° posto. In Gara 1 successi per le tre formazioni eliminate dai Quarti di Finale Scudetto. Un trend che, classifica alla mano, conferma i valori della Regular Season. In Gara 2, però, a campi invertiti, tutto è ancora possibile. Mercoledì alle 20.30 riflettori puntati su Sonepar Padova – Vero Volley Monza e Cisterna Volley – Allianz Milano, mentre giovedì (ore 20.30) è la volta della sfida tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Valsa Group Modena . Le squadre di casa devono allungare la serie, i team in trasferta vogliono chiudere subito i conti per non correre rischi.

LE TRE SFIDE-

Sonepar Padova - Vero Volley Monza

Sonepar Padova e Vero Volley Monza in campo alla Kioene Arena per il secondo atto della serie al meglio dei tre match. Si tratta della sfida n. 35 tra le due squadre. Sabato scorso il collettivo di Massimo Eccheli ha capitalizzato il fattore campo imponendosi in tre set all’Opiquad Arena e ora può giocarsi il primo match ball nella tana dei patavini. La formazione veneta è obbligata ad alzare il livello di fronte ai propri tifosi, consapevole di potersela giocare contro tutti tra le mura amiche. L’obiettivo del gruppo di Jacopo Cuttini è imporsi con qualsiasi risultato per riequilibrare la situazione e poi giocarsi il tutto per tutto nel fine settimana a Monza. La Sonepar non ha più nulla da perdere, la squadra del consorzio Vero Volley ha finora dimostrato un ritmo superiore, acquisito nelle partite dei Quarti di Finale contro Perugia. Da una parte Davide Gardini è a 14 punti dai 300 stagionali, dall’altra Erik Rohrs è a 21 punti di distanza dal medesimo traguardo del suo rivale.

PRECEDENTI: 34 (14 successi Sonepar Padova, 20 successi Vero Volley Monza)

EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/22

Mattia Orioli (Sonepar Padova)- « Mi aspetto una partita difficile. Monza sta attraversando un buon momento e sta esprimendo un gioco efficace. In Gara 1 il loro servizio ci ha messo in difficoltà, con diversi ace subiti, mentre noi non siamo riusciti a essere altrettanto incisivi in battuta. Sarà fondamentale partire proprio da questi fondamentali, battuta e ricezione, mantenendo alta la concentrazione per tutta la durata del match ».

Zhasmin Velichkov (Vero Volley Monza)- « La speranza è quella di qualificarci per le Semifinali. Credo fermamente che siamo una buona squadra e ci impegniamo a migliorare ogni giorno, per cui penso che faremo un bel percorso in questi Play Off 5° Posto, ricco di emozioni per noi e per i nostri tifosi ».

Cisterna Volley - Allianz Milano

Sette sconfitte consecutive su otto scontri diretti complessivi con gli ambrosiani non sono la migliore delle premesse per Cisterna Volley, chiamata a impattare la serie dei Quarti di Finale dopo lo stop con il massimo scarto patito sabato scorso in Gara 1 al Cloud contro Allianz Milano. Il sodalizio pontino, che davanti al suo pubblico sa cambiare marcia, vuole giocarsi le sue carte. I padroni di casa cercano un’impresa alla luce della settimana magica vissuta dai meneghini, che dopo il trionfo in Challenge Cup hanno dimostrato di essere ancora sul pezzo evitando un fisiologico calo di tensione. Tommaso Barotto, il più prolifico dei suoi nella prima sfida, è a 8 attacchi vincenti da quota 1.000 in carriera, mentre Fabian Plak è a -1 dai 100 muri in SuperLega. Sul fronte opposto Ferre Reggers vuole onorare la gara n. 100 in SuperLega (tutte con la divisa di Milano) lasciando il segno. Nell’ultimo match lo ha fatto con 23 punti in tre set.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Cisterna Volley, 7 successi Allianz Milano)

EX: Tommaso Barotto a Milano nel 2024/25

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)- « Stiamo lavorando per presentarci a questa sfida con l'obiettivo di portare il Quarto di Finale a Gara 3: giocheremo in casa, davanti ai nostri e tifosi e ci teniamo a fare bene. Sicuramente servirà una prestazione diversa rispetto a quella di Milano: all'Allianz Cloud nei primi due set abbiamo provato a contenerli, pagando qualche errore nei momenti decisivi; il terzo set è stato complicato a livello mentale e abbiamo concesso troppo. Domani dovremo fare di tutto per allungare la serie ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Non vogliamo nasconderci, il nostro obiettivo è chiudere questo Quarto di Finale in due gare. Se siamo bravi lo possiamo fare. Terminare la serie in due partite vorrebbe dire prenderci un attimo di respiro in questo momento della stagione e riuscire ad avere due giorni completamente liberi, cosa che non avviene davvero da parecchio tempo, prima di ributtarci nella prossima partita. Cisterna farà però di tutto per allungare la serie, dovremo essere bravi noi ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Valsa Group Modena

MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha perso tutti e tre i match disputati finora contro Valsa Group Modena, compresa Gara 1 dei Quarti di Finale nei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca. L’unica sfida giocata nel quartier generale dei piemontesi, però, è terminata al tie-break e ha visto i gialli soffrire a lungo. I padroni di casa non hanno alcuna intenzione di estrarre bandiere bianche, ma sono consapevoli dei propri mezzi e di poter mettere in difficoltà la quarta classificata della Regular Season 2025/26, a patto di migliorare l’efficienza in attacco e aggirare il solido muro-difesa allestito dagli avversari nella prima partita. Dal canto loro gli ospiti, memori della trasferta a Cuneo nella prima fase del torneo, non corrono il rischio di inserire la modalità crociera, ma si preparano a stringere i denti e a pungere con Vlad Davyskiba. Da una parte Nathan Feral è a 7 attacchi vincenti dai 300 stagionali, dall’altra Paul Buchegger (-11) e Luca Porro (-17) sono vicini ai 400 punti stagionali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Valsa Group Modena)

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Lorenzo Sala a Modena nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/19, 2019/20

Michele Baranowicz (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Gara 2 è una partita da dentro/fuori, sicuramente per noi, quindi sarà fondamentale provare a dare tutto quello che abbiamo. Potrebbe essere anche l'ultima partita della stagione ed è importante farla di fronte al nostro pubblico che sicuramente ci darà un grande supporto come fatto durante tutta la regular season, cercando di migliorare quella che è stata la prestazione di Gara 1 ».

Arthur Bento (Valsa Group Modena)- « Questo playoff quinto posto è molto importante per noi, finire la stagione conquistando un piazzamento in Europa sarebbe fondamentale per il nostro morale e per chiudere bene la stagione. Vincendo gara 1 abbiamo fatto un passo avanti verso l'obiettivo, ora continuiamo così anche in gara 2 a Cuneo contro un avversario che darà sicuramente il massimo davanti ai suoi tifosi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 8 aprile 2026, ore 20.30

Sonepar Padova – Vero Volley Monza Arbitri: Santoro Angelo, Zanussi Umberto Serie 0-1

Mercoledì 8 aprile 2026, ore 20.30

Cisterna Volley – Allianz Milano Arbitri: Saltalippi Luca, Vagni Ilaria Serie 0-1

Giovedì 9 aprile 2026, ore 20.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena Arbitri: Rossi Alessandro, Scotti Paolo Serie 0-1