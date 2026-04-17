Play Off 5° posto: domenica Modena-Milano e Trento-Monza

Valsa Group Modena, quarta forza della Regular Season, ospita al PalaPanini Allianz Milano, settima al termine della prima fase. Le due squadre sono “scese” dai Play Off SuperLega Credem Banca e hanno superato il primo turno della lotta per il 5° posto. Alla BTS Arena, invece, si incrociano sotto rete Itas Trentino e Vero Volley Monza, altre due squadre provenienti dai Quarti dei Play Off Scudetto. I dolomitici sono stati ammessi direttamente alle Semifinali Play off 5° Posto in qualità di squadra con miglior piazzamento al termine della stagione regolare, mentre i giocatori brianzoli, una volta eliminati dalla lotta per il tricolore, hanno superato il primo ostacolo per il 5° posto e ora inseguono il sogno della Finale.

LE DUE SFIDE-

Valsa Group Modena - Allianz Milano

Sfida n. 36 tra Valsa Group Modena e Allianz Milano, con gli emiliani avanti nei precedenti confronti grazie a 29 successi complessivi contro gli 11 dei meneghini. Un successo interno per parte nei due incroci della Regular Season 2025/26. Sono riscontrabili quattro precedenti scontri diretti nei Play Off 5° Posto, distribuiti in due edizioni e chiusi con due affermazioni esterne per parte: nel 2020/21 Modena è caduta in casa nel Girone, ma poi ha battuto gli ambrosiani in Lombardia nella Finale. Nel 2024/25 è accaduto l’esatto opposto e i milanesi si sono aggiudicati il pass per la Challenge Cup, trofeo poi vinto una decina di giorni fa. La Valsa Group, caduta in Gara 5 dei Quarti nei Play Off Scudetto contro Piacenza, partecipa per la quinta volta ai Play Off 5° Posto, mentre l’Allianz, uscita per mano di Verona dalla corsa al tricolore, insegue il quinto posto per la settima volta. Due gli ex, entrambi con trascorsi in Emilia: il palleggiatore Leonardo Barbanti e il tecnico Roberto Piazza. Da una parte Luca Porro è a 17 punti dai 400 stagionali, Vlad Davyskiba è a 14 punti dai 400 nei Play Off 5° Posto e Simone Anzani è alla 100esima presenza con Modena nelle competizioni domestiche, dall’altra Ferre Reggers è a 27 attacchi vincenti dai 500 stagionali e Gabriele Di Martino è a 3 muri dai 300 in SuperLega.

PRECEDENTI: 35 (24 successi Valsa Group Modena, 11 successi Allianz Milano)

EX: Leonardo Barbanti a Modena nel 2024/25 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Siamo pronti per affrontare Milano, hanno fiducia nei loro mezzi e giocatori di alto livello. Dovremo dare sicuramente il massimo contro un avversario tosto. Non è una Gara Scudetto, ma è importante per entrambe le squadre, anche in ottica Europa. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, crediamo nel nostro gruppo e l’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Sappiamo perfettamente che andiamo a giocare in un palazzetto come quello di Modena, dove la squadra di casa si esalta soprattutto nel fondamentale della battuta, che in questo momento sta facendo la differenza sia nei Play Off sia nel percorso per il quinto posto. Mi aspetto una gara molto complicata, come tutte le partite del campionato italiano e come quelle di questo girone. Andremo in campo con la giusta determinazione, consapevoli che il percorso fatto lo scorso anno, proprio a Modena, ci ha permesso di conquistare la possibilità di alzare la Challenge Cup in questa stagione. E questo non è affatto un dettaglio ».

Itas Trentino - Vero Volley Monza

Faccia a faccia n. 43 tra Itas Trentino e Vero Volley Monza, che per la prima volta si incrociano nei Play Off 5° Posto, fase della massima serie a cui i gialloblù hanno preso parte solo nella stagione 2013/14 uscendo di scena nei Quarti per mano dell’Andreoli Latina. Per il sodalizio lombardo, che vanta la vittoria nella Finale per il piazzamento decisivo nel 2017/18 contro Padova e nel 2022/23 contro Perugia, si tratta invece della sesta partecipazione. Il bilancio complessivo tra dolomitici e brianzoli vede i trentini in vantaggio con 35 successi a 7. Trend rinnovato nella stagione in corso con tre affermazioni nette tra Regular Season e Quarti di Del Monte® Coppa Italia. L’ultima vittoria degli uomini di Massimo Eccheli a Trento risale al campionato 2023/24, ma fu particolarmente importante perché si verificò al tie-break in Gara 5 delle Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca e lanciò Monza verso la Finale Scudetto, la prima della sua storia, poi persa in quattro match contro Perugia. Sia Itas che Vero Volley hanno avuto vita breve in questa stagione nei Quarti di Finale per il tricolore contro Civitanova e Perugia, chiusi in appena tre sfide. In casa brianzola Thomas Beretta si prepara per festeggiare le 400 presenze con la maglia di Monza.

PRECEDENTI: 42 (35 successi Itas Trentino, 7 successi Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

Simon Valentin Torwie (Itas Trentino)- « I Play Off 5° Posto vanno affrontati col massimo impegno ma sappiamo che sono comunque particolari perché non assegnano un titolo ma il pass per una coppa europea da giocare nella stagione successiva. Affronteremo Monza, avversario che conosciamo bene e contro cui sono convinto potremo giocare una buona pallavolo ed ottenere la qualificazione alla Finale. Troverò due connazionali come Rohrs e Zimmermann; siamo gli unici tre tedeschi che giocano in SuperLega e sarà bello affrontarli sottorete ».

Jacopo Larizza (Vero Volley Monza)- « Ci presentiamo fiduciosi a queste Semifinali dopo aver superato il turno con Padova, contro cui abbiamo espresso una buona pallavolo. Cercheremo di proseguire questo percorso, provando a mettere in difficoltà Trento. Vincere sul loro campo sarebbe importantissimo per costruirci l'opportunità di chiudere la serie in Gara 2 davanti ai nostri tifosi. Sarà tutt'altro che semplice, conosciamo la forza dei nostri avversari. Nonostante gli infortuni a cui hanno dovuto far fronte, sono stati capaci di chiudere la Regular Season al terzo posto. Per vincere a Trento servirà una prestazione importante, al limite della perfezione: dovremo essere concentrati su ogni pallone, non abbatterci nei momenti difficili che sicuramente si presenteranno e sfruttare ogni occasione a nostro favore. Le mie ultime prestazioni? Posso ritenerle positive, ma sicuramente non sono uno che si accontenta. Sono felice di aver avuto spazio in campo. In stagione sono stato condizionato da un infortunio che mi ha tenuto fuori quasi due mesi tra il necessario riposo e la successiva condizione fisica da ritrovare. So che posso fare di più e lavoro ogni giorno per crescere e raggiungere il miglior livello possibile ».

PLAY OFF CHALLENGE GARA 1 DI SEMIFINALE-

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.00

Valsa Group Modena – Allianz Milano Arbitri: Luciani Ubaldo, Serafin Denis (

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.00

Itas Trentino – Vero Volley Monza Arbitri: Saltalippi Luca, Puecher Andrea