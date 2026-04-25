Play Off 5° Posto: Trento vince a Monza ed è in finale

MONZA- Espugnando l'Opiquad Arena l'Itas Trentino ha conquistato la finale dei Play Off 5° posto . In Gara 2 la squadra di Mendez si è imposta sulla Vero Volley Monza, già sconfitta in Gara 1, per 0-3 (21-25, 16-25, 16-25). Lavia e compagni ora attendono la vincente fra Milano e Modena per conoscere l'avversaria alla quale contenderanno un posto nella prossima Challenge Cup.

In Brianza sono principalmente Daniele Lavia (11) e Jordi Ramon (16) a trascinare l’Itas verso la Finale: da segnalare anche i 2 ace ciascuno messi a segno da Sbertoli, Faure e proprio Ramon, mentre a muro si è distinto Simon Torwie (3 i block vincenti). Per Monza, invece, il top scorer è Zhasmin Velickhov (11), con il solo schiacciatore a concludere il match superando il muro dei dieci punti.

L’Itas Trentino si presenta in Brianza ancora priva di Michieletto ma con a disposizione tutti gli altri tredici effettivi della rosa, motivo per cui l’allenatore Marcelo Mendez conferma lo starting six con Sbertoli in regia, Faure opposto, Lavia e Ramon schiacciatori, Torwie e Flavio al centro, Laurenzano nel ruolo di libero. La Vero Volley Monza risponde con Zimmermann alzatore, Frascio opposto, Rohrs e Velichkov, Beretta e Larizza al centro, Scanferla libero. L’avvio di match è equilibrato (2-2 e 4-4); per vedere il primo doppio vantaggio del pomeriggio serve attendere il muro di Sbertoli su Rohrs (7-5), poi Lavia firma l’ace che costringe Eccheli, tecnico locale, ad interrompere il gioco sull’8-5. Alla ripresa delle ostilità, è sempre Trento a fare la voce grossa col muro (un altro vincente di Sbertoli per il 10-7), gestendo bene il +3 acquisito ed incrementandolo in seguito grazie alla ricostruita vincente di Faure (13-9). I brianzoli si rifugiano nuovamente in un time out, ma in seguito perdono ulteriore contatto (15-9) a causa anche di numerose imprecisioni a rete. I gialloblù viaggiano veloci verso l’1-0 esterno (18-13) con Ramon efficacissimo in attacco; la Vero Volley prova, infatti, a rispondere solo sino al 19-16 (ace di Rohrs), poi lascia definitivamente strada agli ospiti, che si assicurano il parziale d’apertura sul 25-21.

Il dominio dell’Itas Trentino prosegue anche nel secondo set, con Faure e Torwie che affondano subito il colpo rispettivamente in battuta ed in attacco (7-3); sull’8-4 lo stesso Faure realizza un attacco ma accusa una fastidiosa fitta alla schiena: al suo posto Mendez getta nella mischia Gabi Garcia. I gialloblù non si disuniscono e continuano a premere sull’acceleratore con Sbertoli (ace per l’11-5), situazione che mette alle corde i locali, in difficoltà in fase di break point (15-10 e 19-12), e che costringe Eccheli a spendere i propri time out nel giro di pochi minuti. Trento è affidabile a muro ed in ricostruita, Lavia firma il 22-14 che di fatto ipoteca anche questa frazione; il 2-0 arriva sul 25-16, con due punti consecutivi di Torwie (muro e primo tempo).

I gialloblù non perdono il ritmo nemmeno nel terzo set, in cui Gabi Garcia rimane in campo al posto di Faure e contribuisce in attacco alla fuga iniziale dei suoi (7-3), che passa anche per le mani di Lavia e Ramon. Monza continua ad essere troppo fallosa a rete e l’Itas Trentino ne approfitta per allungare ancora (10-4 e 14-6) verso un 3-0 mai in discussione, nella sostanza e nel punteggio (19-8). Nel finale è Lavia a prendersi la scena fra muro, attacchi e ace (22-12); la chiusura arriva in fretta (25-16) con anche l’esordiente Sandu in campo al posto Flavio negli ultimi scambi.

I protagonisti-

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Sapevamo che Trento sarebbe stato l’avversario più complicato da affrontare in questo momento, e infatti si è rivelato tale. Nelle due gare si è dimostrata superiore, come del resto ha fatto vedere per tutta la stagione. Aveva grande voglia di tornare a giocare dopo il periodo di stop, mentre noi arrivavamo da un’ottima prestazione contro Padova, ma contro questa avversaria abbiamo trovato uno scoglio importante. Nonostante la sconfitta di oggi, credo che la nostra stagione sia stata davvero molto positiva. Dobbiamo essere soddisfatti: nei Play Off contro Perugia ce la siamo giocata, abbiamo disputato grandi partite soprattutto in casa. Siamo una squadra molto giovane, con tanti giocatori alla prima esperienza in SuperLega, non era affatto scontato fare questo percorso, soprattutto dopo la scorsa stagione negativa. Direi che ci siamo rifatti alla grande. Ora ci riposeremo qualche mese e poi ripartiremo ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Siamo stati bravi a non abbassare mai il nostro livello di gioco e ad ottenere il risultato che volevamo. Il 5° posto è il nostro obieittivo e proveremo sino in fondo ad ottenerlo, abbiamo fatto un passo in avanti ma c'è adesso da giocare una finale ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO 0-3 (21-25, 16-25, 16-25) –

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Rohrs 6, Larizza 3, Frascio 9, Velichkov 11, Beretta 5, Pisoni (L), Mapelli 0, Knipe 0, Scanferla (L). N.E. Ciampi, Santomassimo, Mosca. All. Eccheli.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Ramon 16, Resende Gualberto 5, Faure 9, Lavia 11, Torwie 5, Graziani (L), Garcia Fernandez 5, Laurenzano (L), Sandu 0, Acquarone 0. N.E. Bristot, Pesaresi, Bartha. All. Mendez.

ARBITRI: Cesare, Cerra.

Durata set: 26′, 23′, 23′; tot: 72′.

MVP: Jordi Ramon (Itas Trentino)

Spettatori: 2311