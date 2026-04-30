Play Off: Perugia domina su Civitanova, Gara 1 è sua

L’MVP di serata è Simone Giannelli, regista della Sir (e stasera autore del suo punto numero 100 in stagione): il palleggiatore di casa ha mandato in doppia cifra Wassim Ben Tara (premiato pochi istanti prima del match come Credem Banca MVP delle Semifinali e autore di 15 punti), Oleh Plotnytskyi (11) e anche Roberto Russo (11 punti in totale con 3 muri per il centrale azzurro). In casa Lube, invece, doppia cifra per il solo Aleksandar Nikolov, che totalizza 10 punti.

Nella serata in cui Sebastian Solé e Fabio Balaso tagliano un traguardo speciale, quello delle 400 presenze in SuperLega Credem Banca, il primo set vede le due formazioni partire appaiate prima dello scatto decisivo della Sir, che chiude il parziale con il muro di Roberto Russo. Perugia in controllo anche negli altri due set: l’errore di Mattia Boninfante dai 9 metri fa esplodere la gioia della Sir, ora avanti 1-0 nella serie. Una serie che si preannuncia lunga, emozionante e ricca di colpi di scena: il secondo atto di una Finale che è già nella storia (sesto incrocio in Finale per le due squadre, è record). Gara 2 sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV.

I protagonisti-

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)- « Per tutti noi è un momento bellissimo. Per la squadra, le nostre famiglie, la società e naturalmente anche per i nostri tifosi. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo traguardo e adesso sono davvero entusiasta di poter affrontare un’altra Finale Scudetto con questa maglia. Perugia è una squadra sicuramente molto difficile da affrontare. Noi dovremo pensare alla nostra metà del campo e giocare la miglior pallavolo possibile ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Una stagione d'orgoglio frutto di un gruppo che ha saputo amalgamarsi in una serie di differenze individuale che ci sono ogni giocatore. Un gruppo che ha saputo essere squadra e ciò ha permesso di portare tanti risultati storici a questo Club. C'è tristezza per il risultato che non siamo riusciti a conseguire, cioè portare la serie a Gara 5, e credo che questo ci serva come momento di riflessione su quello che avremmo potuto fare meglio, ma non ci deve essere delusione perché questa squadra ha dato tantissimo durante tutta la stagione ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-21, 25-17, 25-22) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 11, Solé 7, Ben Tara 15, Semeniuk 7, Russo 11, Gaggini (L), Argilagos 0, Dzavoronok 0, Cvanciger 0, Colaci (L). N.E. Loser, Ishikawa, Crosato. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 2, Bottolo 8, Gargiulo 4, Loeppky 6, Nikolov 10, Podrascanin 4, Bisotto (L), D’Heer 0, Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 4, Duflos-Rossi 0. N.E. Hfaiedh, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Cerra, Giardini.

Durata set: 28′, 26′, 27′; tot: 81′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4951