Play Off: l'Eurosole ospita Gara 2 di Civitanova-Perugia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Domenica 3 maggio alle 18.00 Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia saranno di fronte per Gara 2 della serie della finale scudetto. Dopo il successo il Gara 1 dei Block Devils la squadra di Medei va a caccia della rivincita davanti al pubblico amico per non veder scappare la formazione umbra che poi avrebbe il match point in casa in Gara 3. Gli uomini di Lorenzetti hanno già espugnato il palazzetto marchigiano durante l’annata agonistica in Regular Season, e cercheranno di ripetersi in virtù del maggior tasso tecnico dimostrato nel primo confronto dei play off. Il match sarà trasmenno in diretta Rai Sport, DAZN e VBTV e con collegamenti su Rai Radio Uno.

PRECEDENTI: 76 (36 successi Cucine Lube Civitanova, 40 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « La sconfitta con Perugia non ci ha destabilizzato, sapevamo di giocare in un campo difficile contro una squadra attrezzata che, anche quando non fa nulla di speciale, sbaglia poco. In Gara 2 dobbiamo tirar fuori la cattiveria agonistica che ci è mancata giovedì, anche perché non possiamo permetterci di andare in doppio svantaggio...in questi anni abbiamo recuperato situazioni quasi impossibili, ma ora dobbiamo reagire subito. Andiamo alle questioni pratiche, a partire da Gara 2 dobbiamo alzare la percentuale di cambio palla e riportarla al nostro standard per fermare la Sir. Per fare questo dobbiamo assolutamente migliorare la ricezione, almeno quando Perugia non spinge dai nove metri. Questa può essere la chiave ».

Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)- «Penso che sicuramente sarà un’altra partita con la sua storia, completamente diversa da quella che abbiamo giocato al PalaBarton, Giochiamo a Civitanova, dove sappiamo che i tifosi sono carichi, tifano sempre per la loro squadra, quindi ci aspettiamo una bella atmosfera lì, ma per noi è importante mostrare il nostro gioco e il nostro livello che abbiamo presentato un po’ a Gara 1. C’è sempre qualcosa da migliorare, già oggi abbiamo parlato di dove c’è ancora spazio per giocare meglio e questa cosa vogliamo fare in Gara 2».

GARA 2 FINALE SCUDETTO-

Domenica 3 maggio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Zavater Marco, Piana

LA SITUAZIONE NELLE FINALI SCUDETTO

Sir Susa Scai è avanti 1-0 nella serie contro Cucine Lube Civitanova