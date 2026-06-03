Volley Mercato: Civitanova punta sull'esperienza di Zoppellari

LA CARRIERA

Cresciuto in una famiglia di pallavolisti e fresco di paternità, il nuovo alzatore del team marchigiano porta in dote la sua esperienza e uno stile di gioco rapido per qualità del palleggio e velocità di pensiero. Appassionato alla pallavolo fin dalla tenera età grazie anche al vivaio patavino, che gli ha spalancato le porte delle selezioni nazionali giovanili, Zoppellari si è fatto le ossa nei quattro anni trascorsi in Serie A2 con Club Italia, Civita Castellana, Spoleto e Lagonegro. Successivamente ha vissuto una parentesi internazionale nella squadra belga del Lindemans Aalst, per poi spiccare il salto in SuperLega Credem Banca con la maglia di Padova, suo Club d’origine, dove si è perfezionato ulteriormente prima di vincere Champions League e Supercoppa nell’annata da vice Giannelli a Perugia. Nell’ultima stagione il palleggiatore ha fatto ritorno nella città del Santo da avversario della Lube. Tra i punti di forza della new entry c’è l’acclarata capacità di reggere la pressione e farsi trovare pronto quando è chiamato in causa, anche nelle situazioni complicate. Oltre ai già citati titoli vinti con Perugia, il giocatore veneto vanta nel palmares personale la Coppa Italia di Serie A2 conquistata nel 2018 con Civita Castellana e la medaglia d'oro alla Universiadi 2019 con la Nazionale.

Le parole di Francesco Zoppellari

« Ricevere la chiamata di un Club d’eccellenza come la Lube è sempre frutto di grande orgoglio e gioia. Parliamo di una società che ha scritto e continua a scrivere la storia della pallavolo in Italia. Ho incrociato le dita sperando che non ci fossero intoppi e fortunatamente tutto è filato liscio. Tra l’altro so da alcuni atleti della Lube che si vive benissimo a Civitanova, uno stimolo in più. Saluto i tifosi biancorossi, non vedo l’ora di lasciarmi contagiare dal loro entusiasmo! ».

Le parole del Direttore Generale Beppe Cormio

« Francesco è stato scelto per almeno tre motivi. La qualità della sua regia è di primissimo livello e, come ha già dimostrato, potrebbe essere titolare in molte formazioni. Inoltre, ha già maturato un'esperienza importante in un grande Club, a Perugia come vice Giannelli, dimostrando il suo valore ogni volta che è stato chiamato in causa. La terza ragione, confermata dalle prime conversazioni con il ragazzo, da poco diventato papà, è il suo atteggiamento maturo. Francesco ha la testa sulle spalle e vanta un'etica del lavoro ben radicata. Si tratta di un atleta che può darci una grossa mano anche nello spogliatoio. In un Club come la Lube le qualità morali sono sempre al primo posto! ».