Volley Mercato: David Kollátor sarà il vice Reggers a Perugia

PERUGIA- Arriva dalla Repubblica Ceca David Kollátor, sarà lui il secondo opposto della Sir Susa Scai Perugia , al suo esordio nel campionato italiano. A Pian di Massiano Kollátor non è dunque un volto nuovo: in questa stagione, infatti, i Block Devils hanno incontrato il club ceco nella fase a gironi di Champions. Sir Sicoma Monini Perugia - VK Lvi Praha era stato il match di esordio di quest’anno, andato in scena il 10 dicembre scorso al PalaBarton. In quella partita, vinta dai Block Devils 3-1, Kollátor aveva avuto modo di mettersi in mostra come best scorer di giornata con numeri imponenti: 20 punti, un ace e il 61% di efficacia in attacco.

LA CARRIERA

Il giovane opposto è reduce da ben sette stagioni a Praga, di cui le ultime quattro consecutive (a partire dal 2022/23) nella prima squadra, in cui ha avuto modo di affermarsi come uno dei talenti più promettenti del volley ceco. Con l’VK Lvi Praha ha vinto due volte la Coppa ceca e due volte l’Extraliga ceca. Nonostante la sua giovane età ha già messo in bacheca trofei importanti nel campionato del suo paese e, tra i riconoscimenti individuali, spicca il premio Mvp della Finale della Coppa della Repubblica Ceca (Český pohár) della stagione 2024-25 con 19 punti e 6 ace.

Le parole di David Kollátor

197 cm di altezza e 23 anni compiuti a gennaio è orgoglioso della chiamata di Perugia, che reputa una grandissima opportunità di crescita:

«È un grandissimo onore per me arrivare in un club come Perugia. È davvero difficile descrivere a parole cosa significhi per me. Non molti giocatori cechi hanno l’opportunità di giocare in Italia, e proprio per questo apprezzo questa chiamata ancora di più. Direi che il campionato italiano è uno dei migliori al mondo, se non il migliore in assoluto. Ho già avuto possibilità di giocare contro squadre italiane in passato e ogni volta ho avuto la conferma del loro livello altissimo»

La sua struttura fisica unita ad un’elevazione notevole e una forte vocazione offensiva sono i principali punti di forza dell’opposto mancino che sarà il vice di Ferre Reggers nella prossima stagione bianconera:

«Penso di essere un giocatore flessibile e capace di adattarsi rapidamente alle esigenze della squadra. Come miei principali punti di forza considero senza dubbio la fisicità e la dinamicità».

Proprio per la sua giovane età i margini di miglioramento sono ancora ampi e a Perugia, Kollátor potrà trovare l’ambiente giusto per fare un ulteriore step e dare spazio ai suoi sogni:

«Sicuramente! A dire il vero, un grande sogno l’ho già realizzato con il trasferimento stesso qui a Perugia. Sono un po’ scaramantico e non voglio guastare nulla, quindi preferisco tenere i sogni per la prossima stagione per me» .