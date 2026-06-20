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Volley Mercato: Perugia si assicura l'iraniano Matin Seyed Hoseini

Vent'anni schiacciatore, autentica promessa del volley giovanile, sarà alla prima esperienza nella nostra Superlega. Con la nazionale Under 21 del suo paese ha conquistato sia il Campionato Asiatico sia il Campionato del Mondo
3 min
HoseiniSir Susa
Volley Mercato: Perugia si assicura l'iraniano Matin Seyed Hoseini

PERUGIA- Vemt'anni e un curriculum importante nel suo paese sia nelle file del Paykan Teheran, da cui proviene, sia con le nazionali giovanili dell'Iran. Il giovane schiacciatore Matin Seyed Hoseini entra a far parte del roster della Sir Susa Scai Perugia.

Al suo esordio assoluto nel campionato italiano, è orgoglioso e impaziente di cominciare questa nuova avventura, dopo il suo percorso che lo ha visto emergere e affermarsi con la maglia della Nazionale del suo paese.

LA CARRIERA

Con la selezione Under 19 ha conquistato il titolo di campione d’Asia e ottenuto la medaglia d’argento al Campionato del Mondo. Successivamente, con la nazionale Under 21, ha vinto sia il Campionato Asiatico sia il Campionato del Mondo FIVB di categoria.

Nel corso del Campionato del Mondo Under 21, ha ricevuto i riconoscimenti individuali di Miglior Schiacciatore-Ricevitore del torneo e di MVP della competizione: 

Le parole di Matin Seyed Hoseini

«Sono entrato a far parte del programma delle nazionali iraniane di pallavolo all’età di 16 anni e ho rappresentato con successo il mio Paese in diverse categorie giovanili. I risultati ottenuti rappresentano tappe fondamentali del mio percorso sportivo e testimoniano il mio costante impegno verso il miglioramento continuo e la ricerca della massima performance».

Nelle ultime tre stagioni ha militato stabilmente nella massima serie del campionato iraniano, maturando una significativa esperienza ai più alti livelli della pallavolo nazionale. 200 cm di altezza e una fisicità importante fanno di lui un martello offensivo in grado di garantire stabilità ed efficacia: 

«Le mie caratteristiche principali sono la capacità realizzativa in attacco, l’affidabilità in ricezione e la lucidità nei momenti decisivi del match. Uno dei miei punti di forza più importanti è la battuta. Molti appassionati ricordano la mia prestazione nella finale del Campionato del Mondo Under 21 contro l’Italia, durante la quale ho realizzato sette punti consecutivi al servizio, contribuendo in modo determinante all’esito dell’incontro. Considero il servizio un’arma strategica fondamentale e lavoro costantemente per aumentarne l’efficacia a beneficio della squadra».

La chiamata di Perugia rappresenta per lui un’occasione di crescita e miglioramento, un miglioramento di cui, con i suoi 20 anni, ha ampio margine: 

«Il mio obiettivo è continuare a crescere ai massimi livelli professionistici, competere nei principali campionati internazionali e contribuire al successo di ogni squadra che avrò l’onore di rappresentare».

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