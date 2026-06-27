Volley Mercato: Efe Bayram firma per la Tinet

LA CARRIERA

Attaccante classe 2002 che ha giocato in Superlega nelle ultime 4 stagioni con la maglia di Cisterna, dopo aver esordito in Turchia con la prestigiosa maglia dell’ Halkbank Ankara. In Superlega Bayram ha siglato quasi 1000 punti (918 per la precisione), risultando per 4 volte l’MVP della gara. Punto fisso della nazionale del proprio paese sta giocando in VNL e ha recentemente anche incrociato l’Italia di Fefè De Giorgi. Raggiunto mentre era con la Turchia nella tappa polacca Bayram ha espresso tutto il proprio entusiasmo per la prossima stagione agli ordini di Coach Simone Di Tommaso.

Le parole di Efe Bayram

« La Superlega è, come tutti sanno e dicono, il campionato più forte e più competitivo del mondo. Giocare in questo campionato è stato uno dei miei più grandi sogni fin dal giorno in cui ho iniziato a giocare a pallavolo. Ora mi preparo ad affrontare la mia quinta stagione in questo campionato e in questo Paese. Dopo le stagioni trascorse qui, sento sicuramente di capire molto meglio la pallavolo e di essere diventato un giocatore diverso ».

Sarai uno dei giocatori con più esperienza in Superlega. Cos’è necessario fare per raggiungere l’obiettivo salvezza?

« Secondo me, l’obiettivo deve essere sempre la partita successiva. Come ho detto, stiamo competendo nel campionato più difficile e di più alto livello del mondo, e per questo il nostro obiettivo deve essere sempre la prossima partita. Con questa mentalità dobbiamo procedere passo dopo passo, cercando di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita ».

Cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta di Prata? Conoscevi già il club?

« Volevo davvero rimanere in Italia. Ho trascorso quattro anni bellissimi a Cisterna, ma penso che fosse arrivato il momento di cambiare qualcosa, di cambiare ambiente. Quando il mio procuratore mi ha parlato della possibilità di venire a Prata, sono stato molto felice ed entusiasta. Avevo infatti sentito parlare molto bene del club e dei tifosi da amici e persone a me vicine, quindi non ho dovuto pensarci troppo. Un nuovo club e una nuova città rappresentano per me una grandissima motivazione! ».

Come ti descriveresti come giocatore? Quali sono i tuoi punti di forza?

« Direi che lo scopriremo insieme nel corso di questa stagione! ».

Aiutaci a conoscere Efe Bayram. Fuori dal campo. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Hai qualche hobby o passione particolari?

« Mi piace molto giocare ai videogiochi. Non abbiamo molto tempo libero, ma nei momenti liberi mi diverto tantissimo a giocare ai videogiochi con i miei amici. Inoltre, l’Italia è un Paese incredibile. Dopo aver vissuto per quattro anni nel Sud, sarà molto divertente scoprire ora il Nord! ».

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione? Hai visto che ci saranno i play out? Da giocatore ti piace questo sistema?

« Penso che ci aspetti una stagione difficile ma entusiasmante. Essendo una squadra appena promossa in Superlega, credo che le persone saranno curiose di conoscere noi e il nostro stile di gioco. Sono pienamente convinto che, lavorando duramente, riusciremo a concludere nel migliore dei modi una stagione lunga e bella. Anche il sistema dei play out sarà una novità per me. Sono qui da quattro anni e non ho mai giocato con questo formato. Spero che riusciremo a qualificarci per i play-off in modo da non dover disputare i play out! ».

Hai già parlato con coach Di Tommaso? Quali sono state le tue impressioni?

« Sì, ci siamo messi in contatto con il nostro allenatore subito dopo aver raggiunto l’accordo. Abbiamo avuto una breve ma positiva conversazione. Ho sentito parlare di lui in modo molto positivo e non vedo l’ora di conoscere lui, la squadra, la città e i tifosi! ».

A questo proposito, vuoi salutare i tuoi nuovi tifosi?

« Ciao cari tifosi del Volley Prata! Ho sentito parlare molto bene di voi e spero che questa stagione trascorreremo insieme momenti davvero speciali. Avere il nostro palazzetto sempre pieno sarà una grande forza per noi! A presto! ».