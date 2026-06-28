Volley Mercato: Aleksandar Nedeljković da Verona a Trento

TRENTO - Aleksandar Nedeljković , centrale serbo alto 205 cm, che ha concluso la stagione a Verona, è un nuovo giocatore dell'Itas Trentino. Occuperà uno dei quattro posti nel ruolo di centrale della rosa 2026/27, proseguendo la lunga e favore tradizione di giocatori di quel ruolo provenienti dalla Serbia: dopo Mester, Vusurovic, Lisinac e Podrascanin ci sarà quindi spazio per il ventottenne originario di Vrnaje, che la Società di via del Brennero ha messo sotto contratto per un anno, prelevandolo dalla vicina Verona.

Nedeljković è il nono giocatore serbo della storia di Trentino Volley, tenendo conto non solo dei suoi omologhi Mester, Vusurovic, Lisinac e Podrascanin, ma anche di Boskan, Vujevic, Grbic e Kovacevic. Vestirà la maglia numero 29, come già accaduto a Cisterna, Verona ed in Nazionale Serba, con cui sta disputando un’ottima VNL (35 punti nelle prime sei gare) e con cui disputerà a settembre l’Europeo prima di arrivare a Trento.

LA CARRIERA

Giocatore completo e fisico (205 centimetri), a Trento disputerà la sua quarta stagione consecutiva in SuperLega Credem Banca dopo quelle vissute a Cisterna e in terra scaligera, inframezzate solo da una breve parentesi in Grecia all’Olympiacos, fra settembre ed ottobre 2025. Nel corso della sua carriera italiana si è messo in mostra soprattutto per le sue grandi qualità nel fondamentale del muro, dove da tempo è ritenuto uno dei migliori interpreti al mondo, anche grazie alla grande esperienza internazionale maturata pure nel campionato polacco col Belchatow e Czestochowa, in Repubblica Ceca con Praga ed in Germania con il Friedrichshafen. In 84 partite giocate in Italia ha realizzato 544 punti, di cui 31 ace e ben 174 block vincenti, con percentuali d’attacco del 58%; la sua predisposizione a muro gli ha anche permesso di vincere la classifica dedicata a tale fondamentale del campionato di SuperLega Credem Banca 2024/25 e di ben figurare anche in quello precedente e nel successivo.

Le parole di Aleksandar Nedeljković

« Scegliere di firmare per Trentino Volley è stato molto semplice ; stiamo parlando di uno dei migliori Club italiani, che alle spalle ha una storia ed una tradizione di vittorie davvero importante e lunga. Sono entusiasta di poter giocare con questa squadra che anche nella prossima stagione potrà contare su una rosa di assoluto valore. Ritroverò Faure, con cui ho condiviso due stagioni a Cisterna, e cercherò di essere all’altezza dei tanti giocatori serbi che hanno vestito la maglia dell’Itas Trentino prima di me. Da sempre uno degli atleti a cui mi sono ispirato di più è Podrascanin: è bello poter raccogliere la sua eredità, nella speranza di essere sempre all’altezza ».

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Nedeljković conosce già bene il campionato italiano, per averlo giocato nelle ultime tre stagioni, e questa sua grande esperienza sarà molto importante per la nostra squadra . È un centrale particolarmente dotato nel fondamentale del muro, grazie anche ad una carriera che lo ha sempre visto protagonista in campo internazionale con la Serbia. Completa un reparto di centrali che ritengo molto valido e competitivo, con elementi che nelle ultime stagioni hanno sempre giocato partite importanti da titolari ».