Volley Mercato: Simone Anzani firma per Verona

VERONA- Il Campione del Mondo Simone Anzani, dopo due anni ad altissimo livello a Modena, ha deciso di voltare pagina e di firmare un contratto che lo legherà per la prossima stagione alla Rana Verona. Centrale dalla lunga militanza in Nazionale italiana e tra i giocatori più esperti e vincenti del panorama pallavolistico italiano, Anzani completa il reparto di posto tre del team scaligero.

LA CARRIERA

Nato a Como il 24 febbraio 1992, alto 203 centimetri, il centrale vanta un palmarès di assoluto prestigio: tre Scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Challenge Cup a livello di club, oltre ai successi conquistati con la maglia azzurra, con cui ha scritto pagine importanti della storia recente della pallavolo italiana, vincendo il Campionato Europeo nel 2021 e i Campionati del Mondo nel 2022 e nel 2025. Dopo il trionfo iridato nelle Filippine ha concluso il proprio percorso con la Nazionale, chiudendo una carriera azzurra da 211 presenze. Cresciuto nel settore giovanile della Sisley Treviso, Anzani ha mosso i primi passi tra Serie A2 con Loreto e Sora prima di affermarsi nella massima serie. Tra il 2013 e il 2017 ha disputato quattro stagioni a Verona, vivendo una parentesi significativa della propria crescita. Successivamente ha vestito le maglie di Perugia, Modena e Civitanova, per poi fare ritorno a Modena nelle ultime due stagioni.

Le parole di Simone Anzani

« La Rana Verona è una società ambiziosa, con idee chiare e una forte volontà di continuare a crescere. Arrivo con grande entusiasmo e con il desiderio di mettere la mia esperienza a disposizione del gruppo, sapendo che ogni stagione ricomincia da zero e che tutto va conquistato sul campo con sudore e sacrificio. Verona è la città che mi ha adottato e che rappresenta il presente e il futuro della mia vita e della mia famiglia. Torno qui con una forte emozione, pronto a scrivere una nuova pagina della mia carriera insieme ai miei compagni e ai nostri tifosi, che non vedo l’ora di ritrovare ».