Volley Mercato: Padova alla brasiliana con Leonardo Lukas

Cresciuto nel Guarulhos, una delle realtà emergenti del volley brasiliano, e da poco entrato nel giro della nazionale maggiore guidata da Bernardinho, Leo porta alla Kioene Arena il talento e la mentalità di un movimento che considera l’eccellenza un punto di partenza, e non un traguardo.

È lui stesso a riconoscere il ruolo decisivo che quella formazione ha avuto nel forgiarlo.

Le parole di Leonardo Lukas

« Il percorso in Brasile è stato fondamentale per la mia crescita come atleta e come persona. La pallavolo brasiliana ha una tradizione fortissima e un livello di esigenza che contribuisce moltissimo allo sviluppo dei giocatori, sul piano tecnico, mentale e competitivo ».

Consapevole di essere un giovane ancora in piena evoluzione, Leo ha scelto l’Italia come tappa naturale del suo cammino.

« So di avere ancora molto da imparare e da sviluppare nei prossimi anni, e proprio per questo vedo l’Italia e Padova come il posto ideale per proseguire questo percorso, per la qualità della pallavolo, per la competitività del campionato e per tutta la cultura che questo Paese ha dentro lo sport ».

Determinante, nella decisione, è stato anche il modo in cui la nostra società lo ha fatto sentire parte del progetto.

« Sono felicissimo di arrivare a Padova, soprattutto per come sono stato accolto dal club fin dal primo momento. Questo mi dà ancora più motivazione e fiducia per iniziare questa nuova fase ».

Le ambizioni, del resto, sono quelle di un ragazzo che non ha alcuna intenzione di accontentarsi.

« Sono sicuro che sarà una grande stagione e lavorerò ogni giorno per crescere, aiutare la squadra e ripagare in campo tutta la fiducia che mi è stata data ».