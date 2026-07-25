Volley Mercato: Civitanova ha ufficializzato Miran Kujundzic

Le parole di Miran Kujundzic

« Ho avuto la fortuna di giocare in diversi paesi e campionati europei. Ho fatto tesoro di ogni esperienza cercando di crescere il più possibile in campo, mentre a livello personale ho imparato a rispettare e apprezzare ogni cultura. Sono entusiasta all'idea che l'Italia sarà il prossimo paese in cui potrò apprendere qualcosa di nuovo e migliorarmi, sia come giocatore sia come uomo ».

Ad attendere l’atleta serbo c’è il campionato più duro e spettacolare del mondo, la SuperLega Credem Banca.

« Tutti sanno che in Italia si gioca la migliore pallavolo. Nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio viene curato in maniera scrupolosa. Non vedo l’ora di assistere alla preparazione tattica dei match, perché gli italiani sono maestri in questo! ».

Kujundzic si unisce alla Lube per mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

« Farò del mio meglio per il bene del collettivo. Nessuno dubiterà mai della mia dedizione e sono ottimista anche sulla possibilità di ambientarmi presto perché ho maturato esperienze e finora non ho mai avuto problemi a integrarmi nei nuovi gruppi. Inoltre, lavoro sodo ogni estate con la Nazionale serba per essere un atleta completo e mi concentro soprattutto sulle fasi di ricezione e muro per farmi trovare sempre pronto ».

Non c’è solo il volley nella vita del nuovo schiacciatore cuciniero, ma ha spazio anche per alcune passioni:

« A dire la verità ho tanti hobby, mi piace molto pescare, anche se ho poco tempo da dedicare a questa attività. Ho persino una vena artistica: canto e suono la chitarra! ».

Parole che suonano come musica per i tifosi della Lube, pronti a scoprire un nuovo beniamino.

« Sarà emozionante incontrare i supporter, tendo a stringere confidenza e ad avere un rapporto amichevole con i sostenitori. In fondo mi sento uno di loro, sono il primo tifoso delle squadre in cui gioco. A maggior ragione ora che sono alla Lube: essere qui significa dare sempre il massimo senza mollare mai! » .

Esperienza internazionale, voglia di crescere e grande entusiasmo: sono questi gli ingredienti con cui Miran Kujundzic si prepara ad affrontare la sua prima stagione in SuperLega.

« Quando ho capito che la mia carriera stava prendendo la piega voluta? Non è stato il trasferimento in un Club, ma le prime convocazioni nella Nazionale maggiore! L'approdo alla Lube rappresenta sicuramente un'altra tappa fondamentale della mia carriera ».