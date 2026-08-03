Volley Mercato: Anders Mol dal beach a Verona

VERONA- Andres Mol , campione Olimpico e Mondiale di beach volley, sarà protagonista della nostra Superlega. Il ventinovenne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà per la prossima stagione alla Rana Verona completando l'organico di Fabio Soli che aveva bisogno di una mano calda e pesante per il ruolo di opposto.

LA CARRIERA-

Classe 1997, nato a Stord (Norvegia), Mol è uno dei più grandi interpreti del beach volley mondiale. Nel corso della sua carriera ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e quella di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, laureandosi anche Campione del Mondo a Roma nel 2022. A questi straordinari risultati si aggiungono quattro titoli europei consecutivi, ottenuti nel 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre al bronzo mondiale ad Amburgo 2019. Atleta di livello internazionale, Mol porta in dote un bagaglio di esperienza, leadership e mentalità vincente maturato negli anni.

Le parole di Anders Mol

« Ho scelto Rana Verona perché ho trovato una società con idee chiare e ambiziose. Per me si tratta di un’opportunità entusiasmante in un ambiente completamente nuovo, che mi permetterà di continuare a mettermi alla prova ai massimi livelli. Sono grato alla società, allo staff tecnico e ai giocatori per aver deciso di intraprendere questo percorso insieme a me. Non vedo l’ora di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e di dare tutto me stesso per questa squadra. Si tratta di una sfida diversa e non vedo l’ora di iniziare ».

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Completiamo il roster della prossima stagione con l’arrivo di Anders, un campione straordinario abituato a competere e a vincere ai massimi livelli internazionali. È un atleta che porterà esperienza e una mentalità di altissimo profilo. Siamo convinti che il suo contributo sarà prezioso sia dal punto di vista tecnico sia all'interno dello spogliatoio ».