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Il Cisterna Volley riceverà il Premio Invictus 2026

Mercoledì 9 settembre 2026, presso la suggestiva Corte del Palazzo Caetani, appuntamento con la VII edizione del prestigioso Premio Letterario Sportivo. La società pontina sarà premiata, alla presenza del Sindaco Valentino Mantini, per aver fatto della pallavolo un ponte tra sport e territorio
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Premio InvictusCisterna Volley
Il Cisterna Volley riceverà il Premio Invictus 2026
CISTERNA DI LATINA (LATINA)- È tutto pronto per la finale della VII edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus, l’iniziativa che dal 2020 celebra lo storytelling sportivo e valorizza le storie di sport e di vita capaci di appassionare lettori e lettrici in tutta Italia. Giunto alla sua VII edizione, il Premio è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio e il sostegno in qualità di main partner del Gruppo FS Ferrovie dello Stato italiane. La cerimonia di premiazione si terrà, come da tradizione, presso la suggestiva Corte del Palazzo Caetani di Cisterna di Latina. L’appuntamento è per mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 18:00, quando sara’ proclamato il libro vincitore scelto dalla giuria.
A presiedere la giuria quest’anno è Luca Pancalli, atleta paralimpico tra i più blasonati della storia internazionale e dirigente sportivo di lungo corso, per due decenni Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
Durante la cerimonia, sarà protagonista il Cisterna Volley che riceverà un premio speciale per aver fatto della pallavolo un ponte tra sport e territorio, portando il nome di Cisterna di Latina sui campi più prestigiosi d'Italia. Un riconoscimento che sarà consegnato a dirigenti e giocatori alla presenza del Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini. 
Cerimonia che sarà preceduta martedì 8 dall’assegnazione a Sermoneta delle menzioni ExtraInvictus, tre delle quali sono state espresse dai direttori di Corriere dello Sport, Tuttosport e Guerin Sportivo.

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