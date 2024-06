Fitarco Piemonte: a Rocca il Campionato Regionale 3D 2024

Domenica 2 giugno Rocca Canavese (TO) ha ospitato il Campionato Regionale 3D che ha visto la partecipazione di circa 110 arcieri impegnati nelle divisioni Compound, Arco Nudo, Arco Istintivo e LongBow, grazie all’organizzazione (in tempi ridotti!) degli Arcieri della Rupe di Viana. Dopo le 24 piazzole di qualifica, si sono svolti gli scontri (dalle semifinali) per l’assegnazione dei titoli regionali a squadre, mixedteam e individuali 2024.

OVER 20



Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano) conquista il titolo nel compound maschile, battendo in finale Davide Sciolla (Arcieri Clarascum) (43-40), terzo posto per Matteo Depaoli (Arcieri Iuvenilia). Al femminile, vittoria per Angela Giudice (Arcieri delle Alpi) 42-36 su Noemi Matzutzi (Arcieri Iuvenilia), chiude il podio Cristina Stevanin (Arcieri Clarascum).

Nell’arco istintivo maschile trionfa Gianfranco Piovano (Arcieri delle Alpi), 32-30 su Giorgio Allume (Arcieri del Monferrato), terza posizione per Cesare Lafranco (Arcieri del Sesia).

Maria Silvana Cardellino (Arclub I Falchi Bra) conquista il titolo al femminile solamente alle frecce di spareggio contro Manuela Marotta (Arcieri delle Alpi) 10-8; terzo posto per Laura Filangieri (Arclub I Falchi Bra).

Mette in bacheca il suo 106° titolo regionale Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) nell’arco nudo, battendo in finale Stefano Rosso 33-28; terzo gradino del podio per Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso).

Podio tutto per gli Arcieri delle Alpi al femminile con la vittoria di misura di Marta Pavan su Elisa Medico (28-27) e la terza posizione di Rosanna Nasari.

Titolo longbow maschile per Paolo Bergese (Arclub I Falchi Bra) vincente 31-29 su Natale Marocco (Arcieri Clarascum), terzo posto per Fabio Abrate (Arcieri Clarascum).

Estephanie Silvana Giordano (Arcieri delle Alpi) è prima al femminile, davanti a Adele Venturi (Arclub I Falchi Bra) e Sonia Picco (Arclub I Falchi Bra).

Gli Arcieri di Volpiano (Casaroli, Berti, Tomaino) conquistano il titolo a squadre maschili, battendo 104-100 gli Arcieri Clarascum (Sciolla, Abrate, Capra), terzo posto per gli Arcieri delle Alpi (Depaoli, Rositi, Costantino).

Al femminile, presente solamente la squadra degli Arcieri delle Alpi (Giudice, Medico, Giordano).

Nel mixedteam arco nudo si impongono gli Arcieri delle Alpi (Medico, Rosso) 78-70 sugli Arcieri di Volpiano (Berti, Schettino), chiude il podio il duo degli Arcieri Alpignano (Tarantini, Corizza).

Nell’arco istintivo, titolo mixedteam nuovamente per gli Arcieri delle Alpi (Marotta, Piovano) sugli Arcieri del Sesia (Biz, Lafranco) 51-38; terza posizione per l’Arclub I Falchi Bra (Filangieri, Cappai).

Gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Matzutzi) vincono nel mixedteam compound davanti agli Arcieri delle Alpi (Giudice, Carosso) e gli Arcieri Calarascum (Sciolla, Stevanin).

Vittoria Mixedteam Longbow per gli Arcieri delle Alpi (Giordano, Fornasier) sull’Arclub I Falchi Bra (Venturi, Bergese).

UNDER 20

Tiziano Piumatti (Arclub I falchi Bra) vince nell’arco istintivo maschile sul compagno di società Massimo Olivero. Davide Bozzo Rolando (Arcieri del Sesia) è primo nell’arco nudo maschile, mentre Ambra Traglio al femminile.

Doppietta degli Arc. Compagnia degli Orsi nel longbow femminile con Gaia Vallò e Emily Mathis.

Nel mixedteam arco nudo prima posizione per gli Arcieri del Sesia (Bozzo Rolando, Traglio).

Risultati completi a questo link.