ViaLattea: in vetta con gli impianti anche d'estate

Dopo il successo della scorsa estate è stato riconfermato il progetto Vialattea di apertura impianti di risalita, nato in collaborazione con i Comuni di Sestriere e Sauze d’Oulx, i relativi Consorzi Turistici e Turismo Torino e Provincia con l’obiettivo di arricchire l’offerta turistica ed andare incontro, sempre di più, alle esigenze degli amanti della montagna in versione estiva.

In Vialattea, infatti, sono infinite le possibilità che il territorio ha da offrire, dalle escursioni guidate al trekking in alta quota, dalle gite in mountain bike immersi in paesaggi unici ai campi da golf ed alle innumerevoli attività outdoor di ogni genere.

Il progetto della Sestrieres S.p.A. per l’estate 2024 prevede l’apertura di 3 impianti di risalita, 1 a Sestriere e 2 a Sauze d’Oulx per agevolare le gite in quota e permettere ad escursionisti e biker di raggiungere facilmente itinerari immersi nel verde della natura che offrono scenari incantevoli.

I percorsi in quota sono predisposti a cura dei Comuni di riferimento e sono in grado di soddisfare sia gli amanti del downhill, che possono affrontare discese adrenaliniche, sia i biker che prediligono pedalare lungo itinerari turistici che presentano vari livelli di difficoltà.

Gli impianti Vialattea sono Bike Friendly e dotati di kit di estensione per il trasporto delle biciclette. In prossimità della partenza degli impianti stessi saranno inoltre allestiti dei “Bike Corner” per fornire a tutti gli appassionati servizi di prima necessità per le proprie MTB.

Ecco quali saranno gli impianti della Sestrieres S.p.A. aperti per l’estate 2024 ed in quali periodi:

Telecabina Sestriere Fraiteve - weekend 13-14 luglio, weekend 20-21 luglio, weekend 27-28 luglio, dal 3 al 25 agosto e weekend 31 agosto – 1° settembre

Seggiovia Sportinia - weekend 13-14 luglio, weekend 20-21 luglio, dal 27 luglio al 25 agosto

Seggiovia Rocce Nere - dal 3 al 25 agosto.

L’offerta prevede varie tipologie di biglietto per soddisfare al meglio le esigenze del cliente:

A/R seggiovia Sportinia € 15,00 (€ 5,00 Baby*)

A/R telecabina Sestriere Fraiteve € 15,00 (€ 5,00 Baby*)

A/R seggiovia Sportinia + corsa singola seggiovia Rocce Nere € 20,00 (€ 5,00 Baby*)

Corsa singola € 12,00

Giornaliero Vialattea € 30,00 (€ 6,00 Baby*)

Pomeridiano Vialattea 22,00

2 Giorni consecutivi Vialattea € 56,00 (€ 12,00 Baby*)

3 Giorni consecutivi Vialattea € 80,00 (€ 18,00 Baby*)

6 Giorni consecutivi Vialattea € 130,00 (€ 36,00 Baby*)

Summer Pass stagionale Vialattea € 190,00

* Baby nati dal 2016 e seguenti

GRANDE GALAXIE SUMMER

I possessori di Summer Ticket 6 giorni Vialattea hanno diritto a 1 biglietto giornaliero da utilizzare nelle stazioni Gran Galassia di: Alpe d’Huez, Deux Alpes*, Montgenèvre e Puy Saint Vincent.

I possessori di Summer Pass stagionale Vialattea riceveranno 2 biglietti giornalieri da utilizzare in ogni resort Gran Galassia (Alpe d’Huez, Deux Alpes*, Montgenèvre, Puy Saint Vincent e Serre Chevalier).

* Ticket non valido per lo sci estivo.

Le promozioni sopraindicate sono valide esclusivamente durante il periodo di reciproca apertura degli impianti. Sono previste riduzioni per gruppi e soggetti disabili. Inoltre, i possessori di Skipass Stagionale Vialattea 2023/2024 potranno accedere direttamente agli impianti gestiti da Sestrieres S.p.A. utilizzando il proprio skipass che sarà valido per tutto il periodo estivo.