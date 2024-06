Tamburello a Muro: al via la Coppa Italia

Sugli Sferisteri del Monferrato torna dal 5 giugno al 7 luglio la Coppa Italia di Tamburello a Muro con sfide che animeranno due campi (Vignale e Montemagno), coinvolgendo le formazioni di Serie A suddivise in due gironi. Con un calendario anticipato rispetto agli scorsi anni (nei quali la Coppa Italia si svolgeva solitamente ad agosto, dopo la finalissima di Campionato), le partite di quest’anno avranno luogo per l’intera prima parte sullo sferisterio Cesare Porro di Vignale Monferrato con la formula del gioco serale con fischio d’inizio alle 21.30 mentre le semifinali e la finalissima interesseranno il campo di Montemagno e con orario pomeridiano (dalle 16).

A vincere gli incontri di Coppa Italia saranno le squadre che raggiungeranno per prime i 16 giochi. Le formazioni partecipanti sono state raggruppate nel Girone A (seconda, quinta e settima classificata) e nel Girone B (terza, quarta e sesta classificata) con i seguenti incroci (tutti alle 21.30 a Vignale): mercoledì 5 giugno Montechiaro-Moncalvo, giovedì 6 giugno Vignale-Rilate, mercoledì 12 giugno Montechiaro-Montemagno, giovedì 13 giugno Portacomaro-Rilate, mercoledì 19 giugno Montemagno-Moncalvo e giovedì 20 giugno Vignale-Portacomaro.

Sabato 22 giugno si procederà allo spareggio per determinare la quarta classificata (sempre a Vignale, alle 21.30) mentre sabato 29 giugno (ore 16, Montemagno) si svolgerà la prima semifinale fra la prima classificata del Girone A e la prima classificata del Girone B mentre domenica 30 giugno, alle 16, a Montemagno si scontreranno, nella seconda semifinale, la squadra del Grazzano, in veste di prima classificata del girone di andata del campionato, e la vincente dello spareggio del 22 giugno. Le formazioni vincitrici dei due incontri di semifinale saranno quindi attese alle 16 di domenica 7 luglio sullo sferisterio di Montemagno per la finalissima con attribuzione del titolo di Coppa Italia.

Nel frattempo continua il girone di ritorno del Campionato di Serie A di Tamburello a Muro che vedrà concludersi ufficialmente la regular season domenica 16 giugno dando poi spazio ad una pausa delle attività per favorire lo svolgimento della fase clou di Coppa Italia per poi riprendere dal 13 luglio con i due weekend delle semifinali e la finalissima valida per l'attribuzione dello Scudetto 2024 prevista per domenica 4 agosto.