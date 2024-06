Monferrato Basket, Martinoni rossoblù per sempre

Niccolò Martinoni - Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Sono felice e contento di poter continuare il mio lungo percorso qui. Desidero ringraziare la Società per aver sin da subito dimostrato la grandissima voglia di trattenermi e di avermi messo, ancora una volta, al centro di un nuovo progetto che darà continuità alla pallacanestro casalese. Ringrazio inoltre Dario Calemme, elemento imprescindibile per noi. Mi accingo ad affrontare un'avventura in una categoria diversa e sarà sicuramente intrigante ma anche difficile. Lo spirito però sarà sempre lo stesso. Abbiamo tante cose da conquistare e riconquistare oltre alla categoria e sono orgoglioso di poter essere ancora una volta in prima linea nel farlo. Questo è un posto speciale e merita di essere rappresentato nel migliore dei modi. Si cade, si deve imparare, ci si rialza. Io ci sono.»