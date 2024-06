Basket College Novara: in arrivo coach Dario Frasisti

«Siamo lieti di rivelare l’arrivo di Coach Dario Frasisti, – annuncia il Presidente Andrea Delconte – stimato ed apprezzato Allenatore con passata esperienza di giocatore su piazze e categorie per noi di College Novara davvero importanti. Con l’arrivo di Dario, che non abbiamo problemi a definire un vero e proprio lusso per la nostra Città, oltre a quello già annunciato ai primi di maggio di Simone Vizzini, lo Staff Tecnico si arricchisce ulteriormente e si rinforza per organizzare al meglio le sfide della prossima stagione sportiva».

Coach Dario Frasisti, nato a Saronno (VA) classe 1968, ha giocato dal 1982 al 2012 a Saronno, Rho, Roma-Forza Armate, Como, Sesto S. Giovanni, Alessandria, Voghera, Oleggio, Arona, Pall. Milano e Galliate terminando in categoria C/2 dopo molti campionati di Serie B. Due volte Campione d’Italia Universitario con CUS Milano, Dario Frasisti diventa allenatore nel 2013, nei Campionati Lombardi di Serie C a Casorate Sempione e BOSTO, in provincia di Varese. Successivamente 5 anni da Capo Allenatore nella Prima Serie Nazionale Svizzera a SAV VACALLO BASKET e poi PALL. MENDRISIOTTO per poi tornare negli ultimi due anni a Lonate (VA). Da Selezionatore della Squadra Universitaria CUS MILANO diventa tre volte Campione d’Italia.

Commenta così Michele Vecerina, il Responsabile Tecnico del Progetto Giovanile College Novara «Di Dario Frasisti ci ha colpito in primo luogo il fatto di parlare la stessa lingua nel tema di formazione e crescita dei giovani, e questo per entrare al College è ovviamente un aspetto a dir poco fondamentale. Ma anche la sua più che notevole esperienza sui campi di pallacanestro, prima da giocatore, e da allenatore in seguito, avendo lavorato per anni su progetti di formazione giovanile. Direi che con l’arrivo di Dario Frasisti abbiamo raggiunto sicuramente un livello di assoluta qualità, e questo ci deve far ben sperare per i risultati del futuro».

Conclude così Coach Dario Frasisti: «La possibilità concessa di poter godere del fatto di abbracciare il progetto giovanile di Basket College Novara mi regala, se possibile, un rinnovato entusiasmo, senz’altro utile per questa nuova avventura cestistica. Arrivo a Novara per dare sempre il massimo apporto nella crescita di tutto il settore giovanile, che considero già di assoluto livello, dato che non a caso ha saputo esprimere al suo vertice un super-gruppo under19, pronto a contendersi alle finali nazionali il titolo di Campioni d’Italia, salvandosi peraltro in serie C senza particolari preoccupazioni. In più con mia sorpresa, ho trovato a Novara una piazza letteralmente affamata di basket, e questo mi esalta; solo per questo la Città merita di continuare nella costruzione di un progetto giovanile solido e lungimirante, in linea con gli obiettivi societari. Certo, sono perfettamente consapevole che questo non sarà sempre facile, perché ogni stagione sportiva ha le sue incognite, ma confido molto nella positività di ogni mio interlocutore e nella voglia di lavorare tutti insieme in palestra, con grinta e soddisfazione».