Ci siamo. È tutto pronto per la 6ª edizione di Quadrortathon, gara podistica per ultrafaticatori seriali (e non solo) in programma dal 6 al 9 giugno 2024 al Lago d'Orta, inserita nel calendario FIDAL e organizzata dal Club Super Marathon Italia. La ricetta, almeno a parole, è semplice: una gara al giorno per un totale di quattro giornate di podismo e festa. Con la possibilità di correre su tre diverse distanze: 10 km, mezza maratona (21 Km) e maratona (42,195 km). Tutti i concorrenti scatteranno insieme, alle ore 9.00, dal Lido di Gozzano. Si registrano diverse adesioni di podisti provenienti dall'estero. I ritardatari potranno iscriversi direttamente in zona partenza, prima del via, anche soltanto al singolo evento giornaliero.