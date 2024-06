ValleBelbo Sport: Bertelli e Tassinario super a Pavia

In un contesto agonistico di altissimo livello, spiccano le super prestazioni della ValleBelbo Sport . Alla Campus Aquae Swim Cup 2024 di Pavia, interessante meeting in vasca lunga all’aperto, arrivano pesanti primati personali e medaglie da parte di Maddalena Bertelli e Lucia Tassinario .

Maddalena si supera nei 100 dorso: davvero convincente la sua prestazione nella finale dedicata alla categoria Ragazzi in cui si impone in 1’09”27, oltre un secondo sotto il personale e ora pesantemente in lizza per la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria di Roma. Miglioramenti importanti da parte della Bertelli arrivano anche dalla doppia distanza, conclusa al terzo posto in 2’31”31.

Ancora un consistente weekend per Lucia, davvero eccellente nei 100 farfalla: successo nella categoria Assoluti e primato personale con un interessantissimo 1’01”55. Nella mezza distanza, i 50 farfalla, è stata squalificata per un dubbio movimento sul blocco alla partenza. La Tassinario ha avuto modo di rifarsi nello stile libero, in cui ha colto due piazze d’onore, battuta soltanto da Sara Curtis, che gareggerà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in entrambe le occasioni. Nei 50 stile libero, dopo aver nuotato 26”52 in batteria, chiude la finale in 26”63 (tempo con rilevazione manuale) che vale il secondo posto. Nei 100 stile libero si migliora di mezzo secondo e tocca in 58”03 conquistando il secondo gradino del podio.

In finale anche Francesca Gallione, quarta nella finale Assoluti dei 50 rana in 34”71, e Elisa Ferrari, sesta nella finale ragazzi dei 100 stile libero in 1’03”18 (1’02”56 in batteria).

A Pavia, hanno gareggiato anche Elisa De Muro, Greta Gabutto, Camilla Palumbo, Daniel Argieri, Matteo Cresta, Alessandro Mairano, Margherita Berta, Federica Ferraris, Guido Cuniberti Mighetti, Gabriele Bertoli, Luca Lovisolo e Andrea Randi.