FIBS Piemonte: Cloe Guzzon convocata in Nazionale

Cloe Guzzon è stata convocata dalla Nazionale Italiana U15 di softball per partecipare all'Europeo di categoria, che si svolgerà dall'1 al 6 luglio a Praga (Repubblica Ceca). La lanciatrice novarese, unica classe 2011 delle atlete inserite nella lista diramata dalla head coach piemontese Maristella Perizzolo, domenica scorsa ha vinto la medaglia d'argento del TDR2024 con la Little League Softball del Piemonte. Soddisfazione da parte sia della presidente del C.R. Piemonte Sabrina Olivero, sia del tecnico della LLS Piemonte Lorena Cerami, nonché presidente ed allenatrice del Porta Mortara Novara società di appartenenza di Cloe Guzzon.