Fitarco Piemonte: Campionato Regionale Campagna

Titolo compound maschile per Alex Boggiatto (Ar. Collegno), davanti a Luca Capra (Arcieri Clarascum) e Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia). Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) vince al femminile su Chiara Martinetto (Ar. Collegno) e Noemi Matzutzi (Arcieri Iuvenilia).

Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso) vince nell’arco nudo maschile, battendo Denis Brachet Barbuse (Arc. Comp. degli Orsi) e Davide Costantino (Arcieri Iuvenilia). Al femminile, vince il derby della finale Marta Pavan (Arcieri delle Alpi) su Elisa medico, terzo posto per Marina Nicoletti (Ar. Collegno).

Titolo nel longbow maschile per Natale Marocco (Arcieri Clarascum), davanti a Gianfranco Piovano (Arcieri delle Alpi) e Daniele Bergia (Arcieri Clarascum).

Nelle squadre maschili, titolo regionale assoluto per i padroni di casa gli Arcieri delle Alpi (Dezani, Garrone, Rosso), battendo gli Arcieri Iuvenilia (Coppola, Costantino, Depaoli) e gli Arcieri Cameri (Tarullo, Canossa, Carraro).

Titolo mixedteam compound conquistato dall’Ar. Collegno (Martinetto, Boggiatto) dopo le frecce di spareggio contro gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Depaoli), terza posizione per gli Arcieri Cameri (Gandolfini, Carraro).

Nelle altre sfide, che non prevedevano titolo regionale: gli Arcieri delle Alpi (Botto, Giudice, Pavan) battono gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Degani, Seinera) nelle squadre femminili; nel mixedteam olimpico vittoria per gli Arcieri delle Alpi (Bianchi, Marotta) sugli Arcieri Iuvenilia (Degani, Coppola) e terzo posto per il VAT (Boglietti, Castelli); gli Arcieri delle Alpi (Pavan, Rosso) battono gli Arcieri Iuvenilia (Costantino, Seinera) e l’Ar. Collegno (Nicoletti, Belmonte).

