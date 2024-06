Twin Towns campionesse regionali U15 Coppa Piemonte

Le Twin Towns vincono la finale U15 Coppa Piemonte e festeggiano il successo in un palazzetto gremito! La seconda fase di campionato si decide a La Morra nella sfida tra Moncalieri e le bianco alate. Le locali partono forte sul 9-4 trascinate dai tantissimi sostenitori presenti, ma le ospiti ribaltano tutto portandosi in testa 9-11. Le Twin non ci stanno e si riaffacciano avanti (16-13 al decimo). Nella seconda frazione, poi, le ragazze delle coach Bassano e Raffaeli mettono il turbo: con crescente aggressività in difesa e intensità in attacco la forbice si apre: 34-19.

Nella ripresa le biancoalate riprendono a correre in campo aperto e trovare frutti dalle penetrazioni che le avversarie non riescono a contenere. La precisione nei tiri piazzati chiude del tutto i conti, è trionfo Twin sul 64-40! Con la consegna della Coppa può iniziare la festa: le Twin Towns vincono la fase Coppa del campionato Under 15 regionale!

Per l’Associazione Sportiva Twin Towns, nata appena l’estate scorsa, è il secondo trofeo di questa incredibile annata, dopo la vittoria della Serie C (con conseguente promozione in B). Il movimento cestistico femminile continua a crescere!

Libertas Moncalieri Gialla 64

Twin Towns 40

Parziali (16-13, 22-13, 8-8)

Libertas Moncalieri Gialla: Tarantini, Bechis, Gennaro, Palmeri, Trombetta, Russo, Marananno, Ragno, Olivieri, Aimetta, Bavuso, Mangia. All. Lanzano.

Twin Towns: Dieye, Orlando Ma., Risso, De Finis, Zotaj, Arlorio, Moschini, Sperati, Cerrato, Busato, Bongiovanni, Orlando Mi. All. Bassano Ass. Raffaeli.