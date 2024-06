Secondo appuntamento del ciclo Senna Talk

I SENNA TALK sono un ciclo di incontri e dibattiti che completano l’esposizione “Ayrton Senna Forever” - in programma al MAUTO fino al 13 ottobre 2024 - coinvolgendo piloti, giornalisti, progettisti e amici, gli affetti e i rivali di sempre del campione brasiliano nella ricostruzione corale della sua vicenda sportiva e personale.



Dopo l’evento speciale del 1° maggio con il collegamento live streaming con l’Autodromo di Imola e il 1° Senna Talk a maggio che ha registrato un soldout di partecipanti, il MAUTO organizza giovedì 20 giugno alle ore 18:30 il 2° Senna Talk dal titolo “LA METICOLOSITÁ È IL MIO MESTIERE“ in cui gli ospiti contribuiranno con racconti e aneddoti a ricostruire le imprese sportive e i tratti umani di un mito senza tempo.



A questo appuntamento il moderatore Carlo Cavicchi, giornalista, scrittore, amico personale di Senna e curatore della mostra, dialoga con Giorgio Ascanelli, ingegnere di pista di Ayrton, Emanuele Pirro, pilota F1 e collaudatore McLaren per Ayrton. Oltre a un intervento in video dal Brasile di Alex Dias Ribeiro, ex pilota automobilistico brasiliano, che svela per la prima volta il momento della vita di Senna che ha segnato la sua totale devozione a Dio.



Per partecipare occorre registrarsi online.