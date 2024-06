Fulgor Basket: Massimo Acquadro confermato Responsabile del Minibasket

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che Massimo Acquadro sarà il Responsabile del Settore Minibasket rossoverde per altre tre stagioni , fino al 2027 . Un’importante scelta, frutto di un rapporto di reciproca soddisfazione, che getta le basi per un futuro ricco di progetti e nuove idee per la promozione della pallacanestro nel territorio del VCO.

«Massimo ha portato quello che piace a me – il pensiero del presidente Angelo Nigro. Entusiasmo, gioia, voglia di divertirsi e di migliorarsi. Il percorso da fare è molto lungo, ma questa è l’attitudine da avere. Vogliamo perfezionare il nostro servizio per le famiglie del territorio, renderlo migliore e ancor più coinvolgente, ripartire da un punto fermo come quello di Acquadro è sicuramente ideale».

«Lavorare con Massimo è stato personalmente molto motivante – le parole del vicepresidente Michele Burlotto. Il suo bagaglio di esperienza ha portato idee e progetti extra campo che hanno coinvolto il territorio e le famiglie. I bimbi sono entusiasti di entrare in palestra, le famiglie altrettanto nel seguirli e il miglioramento dei gruppi è stato notevole. Sono felice che Acquadro abbia scelto di rimanere, significa che ha percepito la nostra volontà di fare bene e crescere anche nel Settore Minibasket. Gli auguro un buon lavoro!».

Ecco la replica del Responsabile Minibasket rossoverde: «L’ambiente Fulgor ha saputo coinvolgermi e appassionarmi fin da subito. È proprio vero che soltanto entrandoci dentro si possono capire alcune sfaccettature. La passione di tutti, l’ambizione, ma anche la voglia di vivere lo sport come piace a me e come credo dovrebbero viverlo i bambini: con la voglia di divertirsi e avere un sogno da coltivare. Una Serie B da seguire dal vivo il sabato sera, l’occasione di allenarsi con giocatori professionisti che ti vengono a far visita a sorpresa, tutti aspetti positivi che creano un forte senso d’appartenenza e un grande desiderio di esserci, lo stesso che mi ha portato a dire sì alla Fulgor senza esitare. Saranno altre tre stagioni ricche e non vedo l’ora di settembre, anche se durante l’estate non mancheranno le sorprese».