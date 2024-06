Bertram Derthona: in arrivo Justin Gorham

Le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: «Sta proseguendo la costruzione della nostra squadra e Justin Gorham vanta importanti esperienze di successo in Europa, impreziosita dalla recente vittoria del campionato Lituano. Justin aggiunge qualità e fisicità al reparto lunghi per rendere più completo il roster della prossima stagione».

LA CARRIERA

Nato il 6 agosto 1998 a Columbia (Maryland, USA), Gorham ha mosso i primi passi nella pallacanestro alla Calvert Hall High School, prima di trasferirsi a Towson per i primi due anni della sua carriera collegiale. Nel 2018 è poi passato a Houston, dove ha completato la sua carriera universitaria. Ha concluso il suo anno da senior a 8.4 punti e 8.6 rimbalzi a partita, venendo inserito nel secondo quintetto dell’All-American Athletic Conference e premiato come Most Improved Player dell’AAC.

Conclusa la sua avventura a Houston, Justin si è subito trasferito in Europa per l’inizio della sua carriera professionistica. Nel 2021 indossa la canotta del Telekom Baskets Bonn, in Germania dove produce 9 punti e 5.7 rimbalzi di media. L’anno seguente gioca in Israele, con l’Hapoel Gilboa Galil, con cui viaggia a oltre 13 punti a incontro. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Lietuvos Rytas, militante nella LKL.

Con la squadra lituana, dopo avere concluso la stagione, è tra i protagonisti della vittoria del campionato – in finale contro lo Zalgiris Kaunas – nel 2023/24. I suoi 11.2 punti e 5.3 rimbalzi in stagione hanno contribuito al successo del Lietuvos Rytas. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.