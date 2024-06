Fulgor Basket: benvenuto Paolo Verri!

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare un’importante novità che riguarda il settore giovanile PFJB , che si rinforza nello staff tecnico con l’arrivo di Paolo Verri . Una carriera passata all’Academy di Blu Basket Treviglio, la cui prima squadra milita in Serie A2, Verri - laureato in Economia aziendale - arriva in casa rossoverde per portare la sua esperienza, energia e voglia di vivere una nuova motivante avventura. Verri è abituato a vivere contesti professionistici, con campionati di Eccellenza e lavori individuali per il miglioramento tecnico dei giocatori, una figura dunque importante anche per lo sviluppo e dei nostri ragazzi.

«Sono felice di poter accogliere in questo Club un altro professionista molto preparato - il commento del presidente Angelo Nigro. Paolo ha un curriculum importante, è giovane e porterà nuove energie e idee al progetto dedicato ai giovani di questo territorio. Sono molto orgoglioso degli sforzi che stiamo facendo per crescere in maniera costante anche nell’ambito del Settore Giovanile».

«Verri è stato un coach fortemente voluto dalla dirigenza di questo Club - sottolinea Michele Burlotto, vicepresidente della Fulgor Basket. È un profilo perfetto per le esigenze del nostro progetto: giovane, dinamico, con tanta esperienza alle spalle in una piazza importante per il settore giovanile italiano come quella di Treviglio e con voglia di entrare a contatto con l’ambiente rossoverde. Sono felice che lui abbia scelto di vestire i nostri colori! Gli faccio un in bocca al lupo, certo che assieme potremo percorrere un percorso molto stimolante».

Verri verrà presentato a tutti i genitori che volessero conoscere e alla stampa mercoledì sera alle 19:30 presso Siamo Fritti a Omegna.