Storici Campionati Regionali per la ValleBelbo Sport

Il doppio risultato superlativo è arrivato da Mattia Antonio Tammaro, capace di salire sul gradino più alto del podio dei 100 stile libero in 1’00”87 e di raddoppiare con un altra vittoria nei 50 stile libero in 27”93 (a pari merito con Pinto). Una bella “prima volta” per Mattia e per la sua squadra, arricchita anche da un quarto posto nei 200 stile libero e dal settimo nei 200 misti.

Del gruppo seguito a bordo vasca al Palazzo del Nuoto di Torino da Adele Corapi mentre il direttore sportivo e tecnico degli Esordienti A Pino Palumbo era al Sette Colli, si sono messi in particolare luce Bianca Tassinario (sesta nei 100 stile libero sesta in 1’07”08, nona nei 200 stile libero in 2’27”44, sesta nei 400 nei 200 stile libero in 5’17”05, settima negli 800 stile libero in 10’59”08 e quinta nei 100 dorso in 1’19”85) e Sarah Messina, sesta nei 50 stile libero in 30”98 e in gara in 100 stile libero, 100 rana, 100 farfalla e 200 misti, oltre alle staffetta 4x100 stile libero donne (Tassinario, Messina, Tudisco, Africano), 4x100 misti donne (Machelli, Messina, Tudisco, Tassinario) e 4x100 misti uomini (Perosino, Pintescul, Tammaro, Di Pietro).

La ValleBelbo Sport, che ha contato sull’apporto di Arianna Blue Africano (50, 100, 200 stile libero, 100 rana, 100 farfalla), Anna Marchelli (100-200 stile libero, 100-200 dorso), Giulia Sanna (50, 100, 200 stile libero, 100 rana, 200 misti), Aurora Tudisco (50-100 stile libero, 100 rana, 100 farfalla, 200 misti), Leonardo Di Pietro (100 rana, 100 farfalla), Vittorio Perosino (50 stile libero, 100-200 rana, 200 misti) e Leonardo Pintescul (100 rana, 100 farfalla) ha chiuso al nono posto la classifica per società, prima squadra astigiana e tra le poche formazioni “di provincia” ai piani alti della graduatoria piemontese.

«Quando abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo messo dei paletti ben saldi e abbiamo delineato la nostra visione in maniera chiara: alla quinta stagione, possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi fissati nella maniera e nei tempi programmati - dice con orgoglio Matteo Palumbo, presidente della ValleBelbo Sport - senza dubbio, posso affermare che la nostra società è il riferimento del nuoto astigiano: abbiamo portato un’atleta a gareggiare ad un evento internazionale, partecipiamo regolarmente ai campionati italiani assoluti e di categoria, siamo tra le squadre migliori d’Italia in ambito CSI e ora, anche con i più giovani, siamo arrivati ad una medaglia regionale. I risultati di spicco per noi sono molto importanti ma è ancora più significativo ciò che rappresentano, ossia il completamento di un percorso che parte dalla promozione e dalla diffusione dello sport e si completa al raggiungimento dei massimi risultati agonistici».

Nei prossimi giorni, il fresco campione regionale Mattia Tammaro sarà in gara al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa regionale piemontese: gare a Scanzano Jonico (Mt) il 29-30 giugno.