Team Dimensione Nuoto secondo alla 6^ Prato Swim Cup

Il Team Dimensione Nuoto ha gareggiato, nel fine settimana, anche alla 6^ Prato Swim Cup . Grande risultato di squadra ottenuto in un ottimo test estivo in vasca lunga con gare che proponevano finali serali e pomeridiane a ritmo serrato: il TDN, rappresentato dai gruppi di lavoro di Pralino Sport, Asti Nuoto e TDN Torino , ha chiuso la classifica per società al secondo posto alle spalle di H. Sport Firenze.

Per quanto riguarda la lunga lista di vittorie e podi individuali, da sottolineare la grande continuità di Alessio Hincu (ragazzi), a segno in 100 stile libero (54”26), 50 rana (31”00), 100 rana (1’07”30), secondo nei 100 farfalla (59”40) e terzo nei 50 stile libero (25”31), e di Leonardo Surico (ragazzi), vittorioso in cinque prove: 100 stile libero in 56”86, 50 farfalla in 27”39, 100 farfalla in 1’03”64, 200 farfalla in 2’21”92 e 200 misti in 2’21”08.

Tris per Egle Pintimalli (ragazzi) che vince i 50 dorso in 33”03, i 100 dorso in 1’11”40 e i 200 farfalla 2’31”88. Martina Ferrari (Assoluti) vince i 100 rana in 1’15”60 davanti a Emma Maridort (1’17”27) e Serena Aloia (1’17”50); nella vasca secca, ancora un successo per Ferrari (34”58) su Cavagna (34”72) e Maridort (35”05).

Alessandro Soldano (juniores) vince i 200 stile libero in 2’04”02 ed è terzo nei 200 dorso (2’28”65), Andrea Preti (ragazzi) è il migliore dei 50 dorso in 31”48 ed è terzo nei 100 farfalla in 1’08”57, Tommaso Dadone (Assoluti) è primo nei 50 dorso in 28”21 e secondo nei 100 dorso in 1’02”05, mentre Marco Orizio (ragazzi) vince 100 rana 1’17”59.

Ancora medaglie da Celeste Lesca (Ragazzi) che sale sul gradino più alto del podio dei 200 stile libero in 2’19”21, Silvia Calzavara (juniores) seconda nei 200 farfalla in 2’22”73 e terza nei 200 stile libero in 2’20”58, Davide Principato (Assoluti), secondo nei 100 rana in 1’08”74 e terzo nei 50 rana in 30”70, Filippo Ponassi (ragazzi) secondo nei 50 dorso in 29”64, e Angelica Scattone (juniores), terza nei 200 dorso in 2’32”86.