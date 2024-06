Bertram Derthona nel gruppo G di Basketball Champions League

Prende ufficialmente forma la seconda stagione consecutiva della Bertram Derthona in BCL : questa mattina, a Mies in Svizzera, si è svolto il sorteggio della nona edizione della Coppa europea alla presenza dei rappresentati dei Club che scenderanno in campo nella stagione 2024/25.

I Leoni, estratti nel gruppo G, affronteranno in regular season Baxi Manresa, Niners Chemnitz e la vincitrice delle qualificazioni del girone 1 - Rilski Sportist (BUL) vs BC Nokia (FIN): il vincitore giocherà contro SL Benfica (POR); Sabah BC (AZE) vs Norkkoping Dolphins (SWE) : il vincitore giocherà contro Fribourg Olympic (SUI) - a partire da martedì 1 ottobre. Anche quest’anno saranno dunque sei i match che la Bertram disputerà in questa prima fase.

Le prime classificate degli otto gruppi accederanno direttamente agli ottavi di finale della competizione, mentre la seconda e la terza qualificata di ogni raggruppamento al termine della regular season si sfideranno nei ‘Play In’ in programma a gennaio. Le otto formazioni che vinceranno questa fase proseguiranno il loro percorso nella Top 16 ancora suddivisi in gironi e le migliori 2 di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta per qualificarsi alle Final 4 previste dal 9 all’11 maggio.

Il calendario della regular season di BCL con date e orari delle sei gare, verrà svelato nelle prossime settimane.

Così commenta Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato della Bertram Derthona presente al sorteggio: «Per il secondo anno consecutivo siamo alla fase dei gironi, oggi abbiamo conosciuto le squadre che affronteremo nella regular season. Essere presente al quartiere generale della Fiba è una grande emozione, un motivo di orgoglio per la proprietà, per la società intera e per il nostro pubblico. Siamo pronti per questa nuova avventura europea con grande entusiasmo e con la consapevolezza che la nostra società sta crescendo e si sta confermando anche a livelli internazionali. Ora ci aspetta la chiusura del nostro roster e la curiosità di rivederci tutti in quello che sarà il nostro nuovo impianto».

Un’altra grande stagione all’insegna del basket europeo per i bianconeri.