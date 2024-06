Al via questo weekend la Fausto Coppi Officine Mattio

Al via questo weekend la 35^ edizione della Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio . 2300 i ciclisti iscritti (iscrizioni ormai chiuse), provenienti da 36 Paesi del mondo. Lo start come sempre alle ore 7 di domenica 30 , in piazza Galimberti lato Tribunale.

Tre i percorsi che i ciclisti potranno affrontare: la Mediofondo di 111 km, dislivello di 2500 m, la Granfondo di 177 km, dislivello di 4125 m, ed il nuovissimo Fauniera Classic con 101 km e 2180 m di dislivello. Per tutti, la cima Coppi è fissata sul celebre Colle Fauniera, che quest’anno vede la discesa verso Demonte neutralizzata per i primi 6,5 km: la sicurezza è ovviamente la ragione prioritaria di questa decisione.

Il lungo weekend di ciclismo, che vedrà arrivare da ogni parte del mondo atleti ed accompagnatori, è già iniziato giovedì 27 giugno con i voli vincolati in mongolfiera organizzati da assicurazioni Generali in piazza Galimberti.

Da oggi alle 16 iniziano le operazioni di ritiro pacchi gara. Sarà possibile ritirare il proprio pacco fino alle 20 e poi sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 5,45 alle 6,30.

Sempre oggi alle ore 18 partirà invece la Teobike che dà il via ufficiale alla serie di eventi previsti per il weekend. È una pedalata in città con protagonisti i bambini (da 6 a 12 anni). Grazie alla Balocco Spa ad ogni bimbo verrà donata una maglia da ciclismo. Prima della partenza un breve intrattenimento sul tema della sicurezza stradale con i giornalisti sportivi Paolo e Giorgio Viberti (Tuttosport / La Stampa). La Polizia locale di Cuneo accompagnerà il gruppo durante il giro in città.

Moltissime altre sono le iniziative collegate all’evento. A tal proposito si rimanda al sito per tutti i dettagli e il programma completo.

Particolarmente fitta ed interessante l’agenda di sabato 29 giugno, con alle ore 10 l’iniziativa Bimbinsella in collaborazione con Michelin Spa, Polizia Stradale e Gs Passatore. Alle 10.30 partirà la Gravellata del commissario nel Parco Fluviale con l’ex ciclista professionista Marco Saligari. Alle 18,30 Parata degli olimpici con partenza da Via Roma, aperta dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Alle 19 inaugurazione de La Fausto Coppi alla presenza delle autorità e del pubblico, con l'accensione del braciere olimpico. Chiuderà la serata il Concerto Tribute to Zucchero con inizio alle 21.

Domenica 30 giugno, alle ore 9, dopo la partenza ufficiale della maratona, ci sarà la partenza della tradizionale La Fausto Coppi Mangia e Pedala: 50 km alla scoperta del territorio in collaborazione con Coldiretti e Fiab Cuneo.

L’arrivo del primo corridore del percorso medio è previsto in piazza Galimberti per le ore 10,45 circa. L’arrivo del primo concorrente del percorso lungo avverrà intorno alle 12,55/13.

Le premiazioni avranno luogo sul palco allestito in piazza: alle 11,30 quella della Mediofondo, alle 14,30 quella della granfondo. Il termine dell’evento è fissato per le ore 17.

La granfondo prevede la chiusura al pubblico di alcune strade cittadine e della centrale piazza Galimberti. Riferirsi al sito per tutte le informazioni aggiornate al riguardo ed il decreto prefettizio.