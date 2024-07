BEA Chieri: arriva la conferma per coach Franz Conti

Dopo le belle soddisfazioni ottenute nei mesi scorsi (la Prima Squadra in Finale Playoff, tre titoli regionali giovanili e molto altro), è tempo di archiviare la stagione sportiva passata e mettere le basi per la nuova. BEA Chieri riparte nel segno della continuità e conferma Coach Francesco “Franz” Conti come Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e Capo Allenatore della Prima Squadra BEA . Inoltre, sarà lui alla guida dell’ambizioso gruppo Under 15 Eccellenza .

Per Coach Conti sarà il terzo anno consecutivo sulla panchina dei Leopardi. Un percorso iniziato a settembre 2022 e che ha permesso di alzare l’asticella della Prima Squadra e del Progetto BEA. Proseguirà per continuare a puntare in alto su ogni fronte, con l’obiettivo di far crescere il mondo dei Leopardi e scrivere nuove pagine della storia della pallacanestro del Chierese.

Franz, come è chiamato da tutti da sempre, nasce a Brescia nel 1983. Prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Varese, Coach Conti vanta una lunga carriera da giocatore professionista. Per 17 stagioni gioca tra Serie B e A2, con tre promozioni in Serie A2 e una dalla Serie A2 alla Serie A. Dal 2017 torna a Torino, nelle fila del Don Bosco Crocetta (militante in C Gold), dove termina la carriera da giocatore.

Già da giocatore inizia il percorso in panchina seguendo vari gruppi giovanili. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, diventa head coach dei crocettini in C Gold, dimostrandosi da subito un allenatore preparato e tra i migliori del panorama piemontese.

Passa a BEA, dove inizia un percorso che da subito si dimostra ricco di emozioni, sfiorando una storica promozione in Serie B Interregionale con la Prima Squadra per due stagioni consecutive. Sotto la sua guida, il Settore Giovanile trascorre un’annata all’insegna dello sviluppo, con tanti giocatori lanciati nel mondo senior e verso i massimi palcoscenici nazionali. Nella stagione appena conclusa, raggiunge di nuovo la finale Playoff con la Prima Squadra e festeggia tre titoli regionali del Settore Giovanile (Top Junior, Under 13 Femminile, Under 14 Uisp).

«La prossima stagione chiuderà il primo triennio di collaborazione che avevamo concordato con Coach Conti – commenta il GM Salvatore Morena – Credo e spero che sarà il primo di tanti altri step. A oggi, siamo molto contenti del lavoro svolto e sono certo che anche quella in cantiere sarà una grande stagione. Franz è arrivato da allenatore e sta crescendo con il Progetto, sviluppando capacità da Direttore Tecnico. Tutto sta seguendo la tabella di marcia che ci eravamo prefissati e, a partire dai raduni di fine agosto, ci sarà ancora una volta da divertirsi. La sua capacità di far crescere i giovani nel settore giovanile e nel contesto senior è una garanzia pe noi. Cosa più importante: è diventato una figura di riferimento e ormai di famiglia. Sarà un protagonista della nostra crescita».

Le prime parole di coach Franz Conti dopo la conferma con BEA: «Sono molto contento di continuare a far parte della famiglia dei Leopardi. Più passano gli anni e più mi sento parte di questa società. Mi stimola molto vedere la crescita dei ragazzi, anno dopo anno. Seguire da vicino il loro percorso è una grande opportunità e soddisfazione. Il nuovo campionato di Serie C Interregionale ci offrirà nuovi stimoli e sono contento di seguire anche i ragazzi del 2010 nel loro campionato giovanile».