Al via gli Assoluti di Ginnastica Artistica a Cuneo

Ieri pomeriggio hanno preso il via i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, maschile e femminile, che da venerdì 5, fino a domenica 7 luglio animeranno il Palazzetto dello Sport di Cuneo per una manifestazione che si preannuncia particolarmente entusiasmante ed avvincente. A poche settimane dai Giochi Olimpici, infatti, le migliori ginnaste e ginnasti sono chiamati ad affrontarsi in pedana alla conquista del titolo nazionale assoluto nel concorso generale e di specialità, ma anche a fare le prove generali e strappare un biglietto per Parigi, dove l'Italia potrà schierare la propria squadra al completo, sia in campo maschile che femminile, per coronare il proprio sogno a cinque cerchi.