Overall Tre Colli: Gianello terzo al Trofeo La Felce

Concluso un Giro del Veneto senza soddisfazioni e con una prestazione di squadra al di sotto delle aspettative, corso il Campionato Italiano Gravel con la "malasorte" di Gianello che poco dopo la partenza era già ai box per un guasto meccanico e comunque con Andrea Tibald che ha chiuso 6^ tra gli Under, presenti all'Internazionale Città di Brescia con una buona prova di Gianello e Ponti , proseguito con la Kermesse notturna Trofeo Rancilio senza squilli ecco il Trofeo La Felce a Castellucchio di Mantova con ben dieci tratti di sterrato e un Daniel Gianello che si esalta e va vicino alla vittoria chiudendo con un ottimo terzo posto dopo una gara tutta all'attacco.

Il corridore di Cumiana, nell'occasione ha vestito la speciale maglia gialla che Overall Tre Colli ha confezionato in onore della partenza italiana del Tour de France. A Castellucchio bravo anche Nicolò Ponti (4^). Per concludere la settimana resta la gara Nazionale Valli Aretine, dove nel 2023 Overall portò a casa la vittoria con Luca Cavallo.