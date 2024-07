Bcc Derthona Basket: arriva la svedese Nathalie Fontaine

Continua senza soste il lavoro di allestimento del roster della formazione di Cutugno che si arricchisce di un altro, importantissimo, tassello; il BCC è infatti felice di annunciare di avere trovato l’accordo con Nathalie Fontaine, ala forte classe 1993 di nazionalità svedese. La neo giraffa può vantare una notevole esperienza a livello europeo visto che dopo il fruttuoso quadriennio (2012-2016) in Ncaa (Ball State University) ha militato nei più importanti campionati del continente (Francia, Turchia, Polonia, Svezia tra gli altri) ed avendo anche disputato le Coppe, Eurocup in primis; Nathalie è anche una colonna della nazionale svedese dove ha avuto come head coach Marco Crespi. Nella scorsa stagione ha militato nel club turco del Cankaya, chiudendo con oltre 11 punti e 6 rimbalzi in circa 35′ di media a partita; la curiosità è che ha quindi affrontato, da avversaria, Coates che ritroverà invece come compagna con la casacca dell’Autosped. Välkommen Nathalie!!!