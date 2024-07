VTT di Lagnasco, continuano i grandi momenti

Continuano i grandi momenti per i ragazzi della VTT di Lagnasco . Sedici di loro hanno partecipato, per la prima volta, a una settimana di Centro Tecnico Federale al Brallo, vivendo un’esperienza a 360°, di tennis ma non solo, che è piaciuta a tutti. Sedici giovani allievi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni che hanno potuto vivere sette giorni fantastici conoscendo loro coetanei provenienti da più zone d’Italia e sentirsi in qualche modo anche un po’ giocatori “itineranti” come quelli del circuito mondiale, pronti a fare le valigie settimana dopo settimana.

In contemporanea è andata in scena sui campi del Brallo una tappa del circuito Kinder Joy of Moving che ha visto vincere due racchette della VTT. Nel draw under 16 si è imposto Luca Becchio e in quello under 14 è andato a segno Lorenzo Natali. Altri tre rappresentanti della scuola del centro di Lagnasco sono arrivati in finale. Si tratta dell’under 10 Giovanni Banchio, dell’under 10 Marta Bruna e dell’under 9 Giovanni Ferrato. Anche un premio, quello Fair Play, è arrivato in casa VTT. È andato all’under 16 Francesco Tesio.

Soddisfazione anche per la dirigenza del centro piemontese: «Una settimana da ricordare per tutti noi – hanno sottolineato Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia – che si è inserita nell’Estate Ragazzi, in pieno svolgimento sui nostri campi. Un’attività, quella estiva, che prosegue a ritmo serrato. Intanto stiamo già preparando la stagione invernale, con in primo piano il “doposcuola” e la Scuola tennis per i giovani e giovanissimi».

Le grandi notizie in casa VTT non sono finite poiché sono ufficialmente partiti i lavori di ampliamento e raddoppio della struttura, che vedono ancora una volta affiancata la proprietà, famiglia Rosatello, e la dirigenza. Comune la finalità, ovvero dare sempre più servizi e opportunità ai soci e ai frequentatori del centro, giovani e meno giovani, all’insegna della massima professionalità e cura del dettaglio.

Dal 20 al 28 luglio, tornando sui campi da gioco, sei ragazzi della VTT, accompagnati dallo staff del centro, parteciperanno al Master finale del Kinder Joy of Moving, in tre circoli di Roma. Sono Lorenzo America, Giovanni Ferrato, Anna Cugno, Fabio Viti e Luca Becchio, Lorenzo Natali.

Il panorama diventa ancora più coinvolgente se si considera la promozione in D2 delle ragazze più grandi. Sono state Marika Cardon, che è anche insegnante e preparatrice all’interno dello Staff VTT, Petra Senesi e Alessandra Ferrero, a ottenere con merito il passaggio di categoria.

L’esperienza di livello assoluto porta infine ancora una volta il nome di Camilla Rosatello che ha partecipato al doppio nel 3° Slam di stagione, Wimbledon, al fianco della russa cresciuta tennisticamente in Italia, Liudmila Samsonova, uscendo con l’onore delle armi (sconfitta in tre set) contro la coppia numero 16 del tabellone.