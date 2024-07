Inizia una nuova era per Campus Piemonte Basketball

La conferenza si è aperta con l’intervento del moderatore Giovanni Teppa (Direttore Generale di Campus e giornalista di Tuttosport): «È sempre un piacere essere qui, ho allenato tantissimi anni fa all’Olimpo Alba quando si chiamava Giornalino. Due stagioni fa abbiamo portato Campus in questa terra perché qua ci sono idee, entusiasmo e competenze. Insieme a un grande coinvolgimento dell’Olimpo stiamo lavorando per creare un’identità in questo territorio e abbiamo l’obiettivo di valorizzare i talenti dei ragazzi, soprattutto in campo, ma non solo».

Il primo ospite ad intervenire è, poi, stato l’Assessore allo sport Davide Tibaldi (presente insieme al Sindaco e alla consigliera Lucia Vignolo): «Grazie per l’invito, è sempre bello partecipare a eventi e progetti sportivi importanti come questo. Lo sport è fondamentale nella vita dei cittadini ed è necessario valorizzare il talento, perché lo sport è volontà di migliorarsi e superare i propri limiti. Nello sport non ci si improvvisa e per arrivare a certi livelli serve il massimo della competenza, per cui questo progetto è assolutamente virtuoso. Nei prossimi cinque anni vogliamo valorizzare lo sport e il suo grande valore sociale su due binari. In primo luogo, sostenendo le associazioni sportive che offrono un servizio qualitativamente elevato con servizi importanti per le famiglie e portano in alto il nome della città. In secondo luogo, vogliamo dare spazio alle attività ed eventi che puntano al coinvolgimento e alla partecipazione di tutti. Se riusciremo a seguire bene questi due binari ne avrà beneficio tutta la cittadinanza».

A ruota, il testimone passa al secondo ospite. il Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Mario Canova: «Per noi talenti è una parola chiave, nello sport, musica ed arte. Con la mia presenza qui voglio esprimere il nostro sostegno al progetto Campus, che ha partecipato a un nostro bando. Crediamo che dare strutture e attrezzature ai giovani sia per far esprimere il talento, che per avvicinarsi allo sport ed educare coi valori che porta con sé. La Fondazione ha riconosciuto come notevole questo progetto e saremo al vostro fianco entusiasmo».

I protagonisti dell’attività di Campus sono ovviamente gli atleti e uno dei migliori testimoni è certamente Nicolò Castellino (atleta di Cuneo, miglior Under 21 della Serie B italiana quando ha giocato ad Alba e nelle ultime due annate sportive impegnato in A2): «Sono stato tra i primi atleti di Campus, nel 2018, e ricordo piacevolmente gli anni in questa società. Sia perché erano squadre di ragazzi talentuosi con cui vivevo in foresteria, sia perché Campus è stata importante nel sostenermi nel percorso scolastico. Ancora oggi sto proseguendo a studiare e sto per laurearmi in Scienza Motorie. Sicuramente porterò poi nel cuore i tanti amici che ho conosciuto tra ragazzi e staff con cui ci sentiamo ancora oggi, pur vivendo molto lontani (con anche alcuni oggi negli USA in NCAA)».

La presentazione è, poi, proseguita con il focus del Responsabile Tecnico, coach Luca Jacomuzzi: «L’idea è lavorare su due grandi gruppi, con un reclutamento se possibile territoriale nella provincia di Cuneo ed il supporto di Olimpo Basket Alba. I due gruppi Campus saranno quello di U17 Eccellenza e U19 Eccellenza, con atleti coinvolti dal 2006 al 2010. L’obiettivo è lavorare con continuità per far crescere i ragazzi nel corso di più anni ed essere via via sempre più competitivi».

Si prosegue con la parola al Presidente di Olimpo Basket Alba, Davide Moschini: «Abbiamo accolto Campus con grande euforia, potendo mettere insieme le competenze di alto livello e offrendo la nostra territorialità come nuova casa della Società. Olimpo e Campus stanno lavorando in simbiosi e i risultati stanno arrivando, soprattutto nei numeri di minibasket e settore giovanile. In Olimpo abbiamo oltre 300 bambine, bambini e ragazzi, grazie all’ottimo lavoro dello staff di professionisti che abbiamo. Per la prima volta nel 2024-25 avremo due squadre Under 13, per mostrare la bontà del lavoro nel minibasket, su cui continueremo a investire così come sul settore giovanile. Ci tengo a sottolineare anche che abbiamo oltre 60 bambine: sta infatti crescendo tantissimo anche il movimento femminile, grazie al lavoro che sta anche facendo Twin Towns (rappresentato oggi dal dirigente Aberto Bogliatto) ed è il luogo dove arriveranno a giocare le bimbe del minibasket Olimpo. Vogliamo far crescere le bimbe e i bimbi più piccoli sperando un giorno possano essere giocatrici e giocatori di Serie C, B e magari qualcosa in più».

Successivamente è la volta del Direttore Sportivo Edoardo Bergui, che illustra alcuni importanti servizi di alto livello del club: «Campus mette a disposizione la sua professionalità non solo nell’aspetto tecnico, ma a tutto tondo. Per noi è molto importante accompagnare i ragazzi e seguirli al meglio anche negli studi. Per questo, abbiamo avviato una collaborazione con il Polo Scolastico Europeo di Vincenzo Maffettone, con cui possiamo offrire un supporto in più per l’organizzazione degli atleti che lo desiderino. Anche per gli studi universitari, con l’Università Telematica Pegaso. Tornando alle esigenze degli atleti, siamo orgogliosi di poter collaborare con il Gruppo Cidimu, centro medico di eccellenza che ci permette di fare esami e diagnosi in tempo reale e curare al meglio il recupero degli infortuni. Tanti giocatori passati da qui in questi anni tornano qui per curarsi anche quando vanno giocare altrove e questo testimonia la bontà del servizio del Cidumu».

Ed è proprio il Direttore Sanitario del Cidimu, Francesco Morabito, che è poi intervenuto: «Per l’attività sportiva è fondamentale la prevenzione ed ovviamente anche la cura con professionisti validi. Siamo contenti di poter lavorare con Campus, Olimpo e con la famiglia Bergui che ha preso il testimone di Marco Sensibile, che ha fatto tanto per i giovani e per il basket ad Alba. Ringrazio di cuore tutti coloro che permettono ai ragazzi di fare sport perché grazie allo sport si va lontano».

Una novità della nuova stagione è l’ingresso di Enrico Anghilante come socio del club, portando la sua esperienza nel mondo dello sport e del marketing: «Che bello essere qui ad Alba, in Banca d’Alba, sognando i poter giocare in città nel nuovo palazzetto magari tra 4 o 5 anni! Ho aderito con entusiasmo a questo progetto, guardando al dopo-domani e alla progettualità. Per chi non mi conoscesse, ho inventato 24 anni fa testate come Targato CN e La Voce di Alba. Ed oggi entriamo in prima linea in questo progetto albese, per trasformare questa realtà sportiva in un modello aziendale. Pur arrivando in punta di piedi, abbiamo anche l’ambizione di sognare. Perché non ci troverei niente di strano a far mangiare un po’ di tartufo a Michael Jordan o LeBron James. Ci spaventerà mica avere il coraggio di sognare in grande? Abbiamo un sindaco giovane e qualche volta sarebbe bello guardare un po’ più in là e sognare per i ragazzi del territorio. Campus ed Olimpo fanno un servizio sociale incredibile per Alba e questa città ha il basket nelle sue radici più profonde, come in quelle della provincia di Cuneo e di Langhe, Roero e Monferrato. Tante società guardano al progetto Campus come serio, solido e da condividere e, come giusto che sia, qualcuno ha diffidenza. Quando arriva il fare, però, gli occhi della diffidenza poi sono solo un ricordo. Credo fortemente in questo progetto e vorrei vedere queste divise diventare un simbolo forte della città, i ragazzi alla Fiera del tartufo ci saranno. E poi sarà bello magari tra un tartufo e l’altro vederli giocare un giorno con LeBron James».

Nello strutturare l’azienda Campus, ricoprirà un ruolo molto importante la Sportconnext, presentata dal responsabile Federico Santarsiero: «Da uomo di marketing e di sport ho visto questo come un progetto virtuoso. E con Sportconnext lavoreremo come un’estensione di Campus, che può essere un volano per trascinare il territorio e portarlo in alto a livello nazionale. Per altro qui c’è un fenomeno in controtendenza con l’abbandono dello sport, qui i numeri di bambini e atleti nel basket crescono sempre di più. I partner che si uniranno a noi, non solo sposeranno Campus, ma un progetto virtuoso e forte che vuole creare opportunità nuove che saranno impattanti per il territorio e le famiglie».

Chiude il ricco pomeriggio in Banca d’Alba, l’intervento del neo-sindaco di Alba, Alberto Gatto: «Grazie di questo invito! Ci tenevo ad essere presente e ringrazio la famiglia Bergui per quello che ha fatto in questi anni e per quello che sta continuando a fare. Quello di Campus è un progetto ambizioso ed innovativo nel panorama della nostra città, per cui deve avere tutto il supporto possibile, anche il nostro del Comune di Alba. Siamo vicini a voi perchè è importante permettere ai talenti albesi di potersi esprimere al meglio, così come è giusto sostenere lo sport a misura di tutti. Insieme alle società sportive lavoreremo in queste due direzioni e mi assumo l’impegno di dare risposte e dignità a tutti gli sport, a partire dagli impianti sportivi in cui c’è da lavorare per traghettare nel futuro la nostra città. In bocca al lupo per questa importante sfida, ci siamo vicini e siamo con voi!»

La presentazione si chiude con il saluto portato da Guido Repetto, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Novi Elah Dufour e Baratti & Milano, che ha voluto iniziare questo percorso in quanto appassionato di basket e di attività coi giovani. E la sua “Novipiù” sarà uno dei due title sponsor della nuova stagione, insieme ad “Acqua San Bernardo” di Antonio Biella che ha sposato anche per la nuova annata sportiva il progetto Campus.

La stagione è dunque ufficialmente iniziata e non resta che viverla insieme!