Il grande ciclismo arriva sul Colle delle Finestre

Dopo la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre del 20 luglio , il 24 agosto saranno i giovani talenti della 60esima edizione del Tour de l'Avenir ad affrontare la sfida della durissima e spettacolare scalata lunga 18 chilometri del Colle delle Finestre, famosa per gli ultimi 8 chilometri su strada sterrata. Questo evento segna una "prima volta" storica del Colle come traguardo di una corsa professionistica.

Il Colle delle Finestre, le montagne Olimpiche di Torino 2006 e il Piemonte sono dunque protagonisti del grande ciclismo che ha già visto la grande partenza del Giro d’Italia e il passaggio del Tour de France. Al centro della scena ciclistica ora ci sono la Granfondo Sestriere e le ultime due tappe del Tour de l'Avenir, rendendo così il nostro territorio un punto focale per il ciclismo amatoriale e agonistico mondiale.

Il Tour de l'Avenir è conosciuto come il trampolino di lancio per le future stelle del ciclismo, basti pensare a campioni come Tadej Pogacar, Egan Bernal e Nairo Quintana, che hanno scritto la storia del ciclismo dopo aver brillato in questa competizione, e nel mondo degli addetti ai lavori si vocifera di un possibile approdo futuro del Tour de France sul Colle delle Finestre.

Per info e iscrizioni clicca qui.