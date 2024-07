Tamburello a muro: il resoconto del playoff

Il turno di andata delle semifinali playoff di serie A si è concluso con le vittorie del Portacomaro (in casa) sul Vignale per 19-13 e del Grazzano Badoglio (in casa) sul Montechiaro per 19-12. Partite molto combattute terminate in serata con il Portacomaro che ha sempre mantenuto il vantaggio sul difficile campo casalingo e il Grazzano che invece ha dovuto rimontare dopo una prima parte che ha visto in vantaggio il Montechiaro. Il pubblico è stato molto buono e le partite caratterizzate da scambi lunghi e piacevoli. Il Grazzano ha più volte cambiato lo schema nella formazione con Elia Volpe e Vittorio Fracchia alternati fra il ruolo di fondocampista lato muro e mezzovolo. Sempre a Grazzano non sono mancati i momenti caldi fra le due tifoserie. A Portacomaro molto bella la prestazione di Samuel Valle che ha dato solidità alla formazione di casa.