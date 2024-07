Bertram Derthona alla NBA Summer League di Las Vegas

L’ingaggio di Paul Biligha ha permesso alla Bertram Derthona di terminare già al 1° luglio il proprio roster per la nuova stagione ma non ha placato la voglia di conoscenza del mercato della dirigenza bianconera. Malgrado abbia chiuso rapidamente l’organico con cui affronterà, con la scelta in controtendenza della formula dei 5 stranieri e 7 italiani, il quarto campionato di Serie A e la seconda Basketball Champions League della sua storia, il club ha voluto lo stesso essere presente con una propria delegazione alla Summer League di Las Vegas scattata lo scorso venerdì.