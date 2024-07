MTS Santena partecipa al campionato di serie B1 femminile

Un passo molto importante per nostra la società che grazie anche alla collaborazione, alla sinergia e al sostegno economico della multinazionale Tecnicaer Engineering, compresa un'offerta che non potevamo rifiutare, abbiamo deciso di puntare ancora più in alto. Così dopo i due anni fantastici appena trascorsi, in cui è stata vinta sul campo la promozione al campionato nazionale di B2 nella stagione 2022/23 e la salvezza arrivata con 4 giornate di anticipo nel primo anno di B2, della sua storia nella stagione appena trascorsa, MTS SANTENA ha detto perché no… e ci siamo buttati in questa fantastica avventura!!

La Ser Wax Industries invece resterà nostra partner per il settore giovanile.

Per poter affrontare tutto quello che circonda questo mondo di alto livello, c'è bisogno anche di un po' di "professionismo" nella gestione della società, che forse sarà la parte più difficile, rispetto al campionato vero e proprio, ma con la passione per questo sport, che ci ha sempre contraddistinto e la collaborazione dei nostri partners siamo sicuri che sarà una bella esperienza! Il nostro lungo percorso e ormai quasi trentennale, da piccola società di provincia, ci ha fatto arrivare, piano piano e parsimoniosamente, ad affrontare una delle categorie più alte nel percorso pallavolistico con un roster di tutto rispetto, di cui ci riserviamo ancora qualche giorno di silenzio, per alcuni piccoli dettagli che devono ancora perfezionarsi.

Sottolineiamo però la nostra ormai consolidata collaborazione con il Club 76, con il quale abbiamo formato un validissimo settore giovanile, creando una squadra di Under 18 Gold che supporterà anche la prima squadra, una U14 Gold, creata dal gruppo dello scorso anno, più nuovi inserimenti dal Club e oltre ed infine una U13, anche questo formato dalle nostre atlete, più il rinforzo dalle altre società del Club e anche in questo caso abbiamo un buon numero di partecipanti. Non trascureremo il settore dei più piccoli con l'incremento di mini-atlete dell'Under 11 e 12 oltre al minivolley e alla "pallarilanciata".

La prima conferma stagionale è arrivata dallo staff: con Andrea Manno, allenatore di "lunga data" nel panorama torinese, con anni di esperienza dalla serie C alla B1 con il Parella e Lilliput, sarà l'head coach della serie B1 e il responsabile tecnico di tutte le nostre squadre giovanili. Al suo fianco il nome di una ragazza che vanta una lunghissima e importante carriera da giocatrice, dalla serie C dove ha cominciato fino ad arrivare alla serie A, parliamo di Ilaria Demichelis, che lo scorso anno giocava ad Alba, arrivata quarta in classifica. Ilaria oltre ad essere l'allenatore in seconda in B1, si occuperà anche della giovanile, insieme ad un terzo nome questa volta internazionale come Hernan Cusolito, italo argentino, in Italia ad allenare dal 2021, prima al Spic Volley di Bologna e poi al Rozzano Volley dove si è occupato principalmente di settore giovanile e preparazione atletica. A completare lo staff abbiamo coloro che si occuperanno di far lavorare fisicamente le nostre atlete, grandi o piccine, ci sarà la coppia "di ferro" Gianni Rinaldi e Claudia Sutac, una garanzia nell'ambito del lavoro fisico e con l'aiuto di Paola Sandrone, che li affiancherà per il lavoro fisico sulle giovanili. Francesca Rinaldi invece sarà la nostra "scout girl" ufficiale. Le gare e gli allenamenti si svolgeranno sempre nella fantastica cornice del PalaSer di Santena.

Ora ci tocca solo partire per questa nuova avventura con tutto l'entusiasmo di cui siamo capaci e che cercheremo di trasmettere a tutto il nostro "piccolo grande mondo" fatto di atleti (piccoli e grandi) i loro genitori e alla comunità di Santena, perché noi siamo convinti che: "anche la follia meriti i suoi applausi" (Merini).